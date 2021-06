Cyclisme

Le "Alaf' show" : Dans les pourcentages les plus forts, Alaphilippe a mis tout le monde d'accord

TOUR DE FRANCE - Il avait surement coché cette étape. A un peu plus de 2 kilomètres de l'arrivée, dans les plus forts pourcentages de la côte de la Fosse aux Loups, le champion du monde Julian Alaphilippe a attaqué et personne n'a pu le suivre. Il a ensuite tenu bon jusqu'à l'arrivée pour remporter cette première étape.

00:00:58, il y a 33 minutes