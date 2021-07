Cyclisme

"Le coup de la grimace, on connaît !" : L'analyse des RP sur le bluff de Richard Carapaz lors de la 17e étape du Tour

TOUR DE FRANCE - Richard Carapaz a semblé avoir du mal à suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, mercredi lors de la 17e étape, dans l'ascension du Col du Portet... Et il les a pourtant attaqués, à moins de deux bornes de l'arrivée. Steve Chainel et Jacky Durand évoquent ce coup de bluff - qui n'a pas porté ses fruits - dans les Rois de la Pédale, après en avoir déjà beaucoup parlé en direct.

00:01:07, il y a 17 minutes