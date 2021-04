Primoz Roglic repense-t-il souvent à La Planche des Belles Filles ? La cicatrice est-elle refermée ? Que l'on réponde oui ou non à ces deux questions, on peut au moins reconnaître qu'il met tout en œuvre pour ne pas revivre pareille mésaventure. Juste après sa victoire sur le Tour du Pays basque samedi, le Slovène a pris la voiture pour la France. Son but ? Reconnaître les deux contre-la-montre (5e et 20e étapes) du Tour de France 2021. Le premier dans la région bordelaise, le second en Mayenne et le tout au prix d'un beau périple en voiture.

Grischa Niermann savait ce qu'il faisait en postant deux photos sur Twitter ce dimanche. Sur la première, on y voyait Primoz Roglic sur son vélo de contre-la-montre. La légende permet de comprendre qu'il reconnaît le parcours de la 20e étape de la Grande Boucle 2021, un chrono de 31 kilomètres entre Libourne et Saint-Émilion. L'idée de voir le deuxième de l'édition 2020 déjà sur la route au lendemain d'un succès acquis après une semaine difficile avait déjà amusé les suiveurs. Roglic ne s'est pas arrêté là.

Quelques heures plus tard, le second cliché du directeur sportif de la Jumbo-Visma montrait Roglic à un autre endroit, sur le parcours de la 5e étape du Tour. Un chrono là encore, cette fois entre Changé et Laval (27 km). On peut imaginer que le duo a quitté Arrate, où est arrivé le Tour du Pays basque, samedi soir pour rallier la région bordelaise. Une fois le parcours du contre-la-montre de la 20e étape effectué, il a rallié le nord. Voici donc le détail de l'itinéraire :

Arrate - Libourne : 333 kilomètres

Saint-Émilion - Changé : 439 kilomètres

C'est donc un total de 772 kilomètres que s'est infligé Roglic pour deux reconnaissances (58 km au total). C'est peut-être à ce prix-là qu'il pansera les plaies nées à La Planche des Belles Filles.

