Remco Evenepoel aligné sur le Tour de France 2021 ? Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Deceuninck, a seulement entrouvert la porte à la présence du Belge sur la prochaine Grande Boucle, qui n'est pas pour l'instant le choix prioritaire du prodige de 20 ans. " Notre première option est le Giro et les Jeux , a déclaré lundi dans les médias belges Patrick Lefevere qui ne s'est pas encore entretenu avec son jeune coureur. Normalement, si les JO ont lieu, Remco fera la combinaison Giro et Jeux, comme cela a été prévu cette saison. Bien sûr, en cette période, il faut toujours parler sous réserve. Si les JO n'ont pas lieu, il pourrait faire alors ses débuts dans le Tour ".

Patrick Lefevere a exclu que son coureur double Tour et JO. Il l'a expliqué par plusieurs motifs, l'écart de six jours entre la fin de la Grande Boucle et la course en ligne olympique, la durée du vol, le décalage horaire et le climat humide attendu au Japon. "Nous avons déjà constaté que Remco ne réagit pas toujours bien au décalage horaire", a relevé le patron de l'équipe belge.