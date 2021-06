Cyclisme

Les chutes vont-elles avoir des conséquences pour la suite du Tour ? Le débat des RP

TOUR DE FRANCE - Sur le plateau des Rois de la pédale, Steve Chainel et Jacky Durand reviennent sur les deux grosses chutes qui ont animé la fin de cette première étape du Tour de France. En plus des premières conséquences au classement général, les corps ont souffert et d'autres abandons sont à prévoir.

00:04:53, il y a 12 minutes