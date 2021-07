Pogacar aurait-il dû laisser filer le maillot jaune ?

Jean-Baptiste Duluc

Si la formation émiratie avait considéré Ben O’Connor comme un danger immédiat, elle ne l’aurait pas laissé reprendre autant de temps. Non, le Slovène l’a dit lui-même après la course : il ne voulait pas perdre le maillot jaune. Mais le conserver avant la traversée vers les Pyrénées n’est pas la meilleure idée qui soit. Au cours des cinq prochaines étapes, une seule devrait être réservée aux favoris, à l’occasion de la double ascension du Ventoux mercredi. Laisser le maillot à AG2R Citroën aurait aussi signifié laisser à la formation française la responsabilité de rouler en tête de peloton, de prendre du vent et de se fatiguer.

Défendre le maillot est un honneur mais aussi un fardeau, qu’il est parfois bon de laisser aux autres. Au moins deux jours, avant sans doute de le récupérer à Malaucène. Si elle semble en mesure d’assumer le poids de la course depuis trois jours, UAE-Team Emirates n’est pas non plus au-dessus du lot, contrairement à son leader. Jusqu’ici, il n’en a pas vraiment eu besoin. Mais cela pourrait changer dans les Pyrénées, et son équipe devra alors être impériale. Et un peu de repos au chaud dans le peloton n’aurait pas fait de mal. Surtout après des Alpes si éprouvantes.

Christophe Gaudot

La chose ressemble souvent à une bonne idée. Après tout, pourquoi s'embêter avec le poids de la course quand on peut refiler la patate chaude à une équipe que vous ne comptez pas vraiment parmi vos rivales ? La chose surtout, est rarissime. Si Vincenzo Nibali avait abandonné le maillot jaune à Tony Gallopin pour une minuscule journée en 2014, aucun autre vainqueur du Tour ne l'a fait ces quinze dernières années. Tous ont tenu à le garder. Et je ne vois pas pourquoi les UAE de Tadej Pogacar auraient dû se comporter autrement.

Partons du principe qu'ils l'auraient lâché à Ben O'Connor. AG2R Citroën aurait eu à rouler en tête de peloton mardi entre Albertville et Valence mais mercredi, et même si Pogacar était deuxième du général, ce sont les UAE du vrai patron du Tour, qui auraient eu cette charge sur l'étape du Ventoux. Pour une journée, à quoi bon lâcher ce beau maillot jaune que le jeune Slovène ne portera que pour la troisième fois de sa carrière mardi ? Pogacar est fort, son équipe aussi, autant le montrer jusqu'au bout. Ce n'est pas comme s'il était réellement mis sous pression au général...

Christophe Gaudot

Si j'estime que les UAE n'ont pas commis d'erreur en ne laissant pas le maillot à Ben O'Connor, je pense en revanche que les autres prétendants au podium n'ont pas été très inspirés de laisser l'Australien se "balader" à plus de neuf minutes devant eux. Avant la première journée de repos, celui-ci possède entre 3'17'' et 5'21'' d'avance sur ses nouveaux adversaires. C'est un gouffre pour un coureur qui, je le rappelle, a terminé avec les meilleurs samedi lors de la première étape alpestre. Même rouleur très moyen, même jamais dans le top 10 d'un grand tour, Ben O'Connor est désormais l'un de mes favoris pour le podium.

Avec lui, je miserais sur celui qui prend le plus de risque mais qui est aussi le meilleur grimpeur du lot : Richard Carapaz. Si les Alpes s'annonçaient moins délirantes cette année, les Pyrénées le sont, et l'Equatorien est désormais habitué à briller en troisième semaine. Avec le Tour fou que nous connaissons, ses qualités de récupération vont faire la différence, même s'il est moins rouleur qu'Uran ou Vingegaard par exemple.

Ben O'Connor (Ag2r-Citroën) Crédit: Getty Images

Jean-Baptiste Duluc

Soyons clairs : sauf cataclysme improbable auquel je ne crois pas du tout, Tadej Pogacar remportera ce Tour de France 2021. La question n’est donc déjà plus de savoir s’il réussira le doublé mais qui l’accompagnera sur le podium sur les Champs-Elysées. Même si j’aimerais beaucoup y voir Ben O’Connor, révélation de la saison avec AG2R Citroen, je pense qu’il sera un peu juste et devra se contenter du top 5, ce qui serait déjà une énorme performance. Aux côtés de Pogacar, je pense que l’on retrouvera plutôt Mas et Uran.

On l’a très bien vu ce week-end, leur objectif est clairement le podium, et ils n’ont même pas cherché à jouer contre Pogacar, largement au-dessus. Leur lucidité sur ce point leur donnera à mon sens un avantage sur Carapaz. L’Equatorien et INEOS Grenadiers ne se satisferont pas d’un simple podium et tenteront tout pour déstabiliser le Slovène, quitte à tour perdre. C’est tout à leur honneur mais j’ai peur que ça coûte cher à Carapaz. Largement meilleur en chrono, Uran a en plus un coup d’avance. De son côté, Mas a l’habitude de finir très fort, là où l’Equatorien me semble, déjà, émoussé. Avec deux semaines et le plus gros des cols à venir, c’est compliqué.

Christophe Gaudot

Une victoire d'étape, une journée en jaune et deux coureurs dans le top 10 au général, qu'aurait-on dit si on nous avait annoncé ce bilan avant le départ de Brest il y a huit jours maintenant ? Je pense qu'une majorité d'observateurs français auraient signé, car il ne faut pas oublier que sur ce Tour chaotique au possible, le contingent tricolore se présente sans Thibaut Pinot et Romain Bardet, deux de ses plus belles têtes d'affiche.

Pour Alaphilippe, le bilan ressemble à celui de l'année dernière : il a remporté son étape, la première qui lui a, qui plus est, offert le maillot jaune, avant d'essayer de bisser sans succès. Et voir David Gaudu et Guillaume Martin à la bataille pour une place dans le top 10 est plaisant, surtout pour Gaudu dont c'est le premier Tour en tant que leader. Je n'oublie pas non plus les trois podiums de Bouhanni au sprint. Certes il manque l'exploit inattendu : certes Arnaud Démare, hors-délais ce dimanche, est une déception ; mais pour moi, ça ne suffit pas pour faire de la première semaine française autre chose qu'une satisfaction. Pas plus, mais pas moins non plus.

Jean-Baptiste Duluc

Comme Christophe le dit, cette semaine est assez proche de ce qu’on pouvait attendre. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une satisfaction, mais d’un minimum. Voir Alaphilippe s’imposer à Landerneau et ainsi s’emparer du maillot jaune était exceptionnel, mais aussi attendu. Le voir coincer le lendemain et incapable de récupérer le maillot jaune avant d’exploser en montagne, beaucoup moins. Mais impossible de lui jeter la pierre. Son Tour à lui est réussi. Ce qui n’est pas vraiment le cas des autres Tricolores. En l’absence de Bennett (mais aussi Ackermann, Groenewegen, Gaviria etc…) et encore plus avec l’abandon d’Ewan, ne pas voir de Français gagner une étape au sprint est décevant, malgré Bouhanni.

A l'image de Démare. C'était LE cador du sprint, théoriquement, et il n'a pas accroché le moindre podium. Finir hors-délais à Tignes, derrière un Cavendish à la rue depuis deux ans, est un symbole assez terrible de sa semaine. Et je ne peux aussi m’empêcher d’être déçu par David Gaudu, encore en course pour un bon classement général (10e) mais qui n’a jamais pesé sur la course. Pire, il a perdu du temps en montagne, là où il doit en gagner. Les Français n’ont même pas accroché le moindre titre de plus combatif d’une étape, "spécialité" tricolore habituellement. Il reste du temps mais, non, je ne peux me satisfaire de si peu pour le cyclisme français.

