Pogacar, une première faille qui en appelle d'autres ?

Julien Chesnais

Les images montrant le maillot jaune incapable de suivre Jonas Vingegaard dans le Ventoux marquent incontestablement une rupture dans ce Tour de France jusque-là survolé par le Slovène. Mais je ne m’en fais pas trop pour lui. Il était tout de même le deuxième plus fort dans la montée, devant notamment Richard Carapaz, une nouvelle fois dominé à la pédale. Et il a su rétablir la situation, dans la descente, pour finalement ne pas perdre la moindre seconde à l’arrivée. Cela dénote d’une capacité à bien réagir dans les temps faibles.

Tour de France Yvon Madiot sur le Tour difficile des Groupama-FDJ : "On va repartir sur d'autres objectifs" IL Y A 21 MINUTES

Bien sûr, nul n’est à l’abri de tomber malade, après une première moitié de Tour parcourue à une vitesse infernale, et sous une météo changeante qui a mis à très rude épreuve les organismes. Mais, malade, Pogacar ne semble pas l'être pour l'instant. Sur le Tour de France, il est courant de voir la domination d’un coureur, aussi marquante soit-elle, se tarir au fil des jours (cf Chris Froome). Ce sera peut-être le cas cette année encore, mais je ne vois pas le maillot jaune craquer dans les Pyrénées.

Premier (petit) aveu de faiblesse : Pogacar a coincé dans le Ventoux face à Vingegaard

Simon Farvacque

Il n’y a pas le feu pour Tadej Pogacar. Je ne tomberai pas dans la théorie du complot, en le soupçonnant d’avoir feint un coup de moins bien mercredi dans le Mont Ventoux. Mais sa micro-défaillance advient dans un fort climat de défiance, et alors qu’il s’interrogeait encore la veille sur comment " faire pour prouver (son) innocence ".

Ainsi, je pense que Pogacar n’a pas accordé un bon de sortie à Jonas Vingegaard... Mais qu’il n’a pas non plus vu d’un mauvais œil le fait d’être challengé par un rival si lointain (5’32" d’écart au classement général). Le boss du Tour a contrôlé les événements. Il ne s’est pas mis dans le rouge, puis est même revenu au contact dans la descente, avec deux alliés de circonstance. Voilà le récit d’un scénario quasiment idéal pour lui.

Pogacar chatouillé, Alaphilippe animateur et Van Aert vainqueur : le résumé du "double Ventoux"

Alaphilippe a-t-il eu tort d'en faire autant sur cette étape ?

Julien Chesnais

Pas du tout, car il me semblait avoir les jambes pour s’imposer à Malaucène. Sous la chaleur vauclusienne, le champion du monde a retrouvé des couleurs et c’est un véritable numéro qu’il nous a livré en début d’étape pour s’assurer la présence dans l’échappée. Seulement, c’est cette débauche d’énergie - ponctuée par un solo de près de 10 km avec tout un peloton à ses trousses - qui l’a condamné presque d’avance face à un Wout van Aert revenu à l’avant dans un groupe important, à mi-course, où il a pu s’économiser.

La différence s’est faite là, à mon avis. "Alaf" cherche des victoires de prestige, et celle-ci en était une belle avec deux Ventoux pour le prix d’une même journée. Et même s’il a lâché beaucoup de cartouches ce mercredi, il pouvait se le permettre avant deux journées dédiées aux sprinteurs où il pourra se refaire la cerise. Il aurait eu tort de se priver d’essayer sur cette 11e étape. Et ça ne lui aurait tellement pas ressemblé.

Il voulait vraiment être devant : Alaphilippe a fait exploser Quintana en deux temps

Simon Farvacque

Mardi, Julian Alaphilippe avait déclaré : " Je sais que le Mont Ventoux, c’est trop dur pour moi. Surtout deux fois ." Cela sentait le coup de bluff. Et cela n’a pas manqué : il a attaqué ce mercredi. Résultat ? Il a bel et bien buté sur les pentes du Géant de Provence. Mais difficile de savoir si celui-ci est trop dur pour lui, intrinsèquement, tant le champion du monde a dépensé de forces en début de course.

Alaphilippe n’a pas compté ses coups de pédale pour s’échapper. Il en a sans doute (beaucoup) trop fait. Tactiquement, il n’a ainsi pas réalisé sa meilleure journée. Il aurait été plus sage d’essayer de se glisser dans des coups et d’en garder sous le pied pour les étapes à venir, en cas de manque de réussite.

Mais le puncheur de la Deceuninck-Quick Step n’est pas la sagesse incarnée. N’y voyez pas une critique acerbe. Ce tempérament lui a peut-être coûté des victoires mais il lui a surtout permis d’en décrocher. Et il contribue à faire de lui un champion.

Alaphilippe en tête au 1er passage du Mont Ventoux

Qui peut empêcher Cavendish d’égaler le record de Merckx à Nîmes ?

Simon Farvacque

34-33 . Balle d’égalisation pour Mark Cavendish. Même s’il refuse de s’y attarder, le sprinteur britannique de l’équipe Deceuninck-Quick Step est aux portes de l’histoire, à un pas du record d’étapes remportées sur la Grande Boucle que détient Eddy Merckx. Et jeudi, un sprint massif est envisageable à Nîmes. Mais il n’est pas le seul scénario qui tient la route à mes yeux.

La 12e étape du Tour présente un parcours vallonné, propice au développement d’une échappée susceptible d’aller au bout. Je crois qu’un groupe d’une dizaine d’hommes, constitué de spécialistes des classiques du nord et de puncheurs/sprinteurs, peut se détacher de manière décisive. Dans une bosse, voire au gré d’un coup de vent.

Surtout que Deceuninck-Quick Step risque de manquer de soutien pour rouler. Michael Matthews et Peter Sagan vont, à mon avis, plutôt anticiper que collaborer. En revanche, si son équipe parvient à contrôler la course, je pense que Cavendish saura conclure, malgré les quelques reliefs qu’il aura dû dompter pour être présent dans l’emballage final.

La palette à Jacky : Comment l'énorme boulot de la Deceuninck a mis Cavendish sur orbite

Julien Chesnais

Comme Simon, je ne suis pas persuadé que cette 12e étape se jouera au sprint. L’étape est courte, et le passage dans les Gorges de l’Ardèche, entre Saint-Martin et Vallon-Pont-d’Arc, est un terrain escarpé qui pourrait bien voir émerger un groupe de costauds à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Surtout que le terrain n’est ensuite jamais plat jusqu’à Nîmes. Gare donc à l’échappée. Mais la Deceuninck-Quick Step ne se laissera pas piéger facilement, si elle décide vraiment de miser sur Cavendish.

A-t-il écoeuré les autres sprinteurs au point qu'aucune équipe ne voudra désormais plus collaborer avec la formation belge ? Je ne pense pas, car il n’a pas non plus dégagé une totale impression de domination sur ses trois sprints victorieux . Chacun doit encore se dire qu’il peut se payer le “Cav”.

Wout van Aert le premier ? Porté par son euphorie, deux jours après sa 2e place à Valence et au lendemain de sa victoire à Malaucène par-delà deux Ventoux, le coureur de la Jumbo-Visma me semble avoir la tête du principal outsider. Voire même du vrai favori vu le parcours du jour, qui sera tout sauf une promenade de santé.

Chainel : "On se demandait si Van Aert ne serait pas handicapé à vie"

Tour de France Pogacar : "J'ai craqué, voilà, et je m'en tire bien" IL Y A 37 MINUTES