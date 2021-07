Pogacar peut-il être mis en danger par une bordure ?

Simon Farvacque

C’est l’infime espoir auquel les amateurs de suspense se raccrochent : et si Tadej Pogacar était fébrile dans les bordures ? Après tout, c’est à l’occasion d’un coup de vent en direction de Lavaur qu’il a perdu du temps lors du Tour de France 2020. Avec l’issue que l’on connaît. Mais je pense qu’il n’a pas grand-chose à craindre de cet exercice spécifique.

Pogacar n’a pas l’équipe la plus solide pour le propulser dans le bon éventail en cas de bordure, certes. Et il n’a pas toujours été à la pointe du combat vers Valence, lors des escarmouches du final ce mardi. Il a parfois été en réaction. Mais il n’a jamais été mis en difficulté. Gérer le vent de côté est un art qui implique aussi de la force et il n’en manque pas.

Surtout, ses adversaires les moins lointains n’ont pas un super effectif, susceptible de tout faire exploser. Si Deceuninck-Quick Step, par exemple, avait en son sein un homme placé au général, le danger serait peut-être prégnant. Ce n’est pas le cas. D’autant plus que Pogacar dispose d’un matelas susceptible de lui laisser un droit à l’erreur.

Un petit coup de bordure, un grand Cavendish : le résumé de la 10e étape

Jean-Baptiste Duluc

Simon est confiant pour Pogacar et il y a de quoi. Le Slovène a prouvé plusieurs fois en 2021 qu’il était devenu très habile en matière de bordure, étant toujours bien placé vers Valence. Mais il s’est aussi montré très nerveux, bouchant par exemple tout seul le trou lorsque la Deceuninck-Quick Step a fait une première fois exploser le peloton, à plus de vingt kilomètres de l’arrivée. Il y est parvenu cette fois mais le vent n’était pas très important et ses adversaires n’avaient non plus embrayé à l’avant. Mais tous ont remarqué ce qu’il s’est passé.

Intouchable en montagne, Pogacar est plus en danger dans la plaine, où son équipe manque de gros rouleurs, à l’exception de Bjerg, capable de le soutenir dans les bordures. Cette fois, il a su s’en sortir tout seul mais rien ne dit qu’il pourrait y parvenir de nouveau si ses adversaires remettaient ça jeudi ou vendredi, vers Nîmes et Carcassonne. Surtout s’il doit faire les efforts seul, encore et encore.

Et il suffira d’une seule fois. Car tous ne se priveraient pas de lui faire payer une erreur qu’il a déjà commise sur le Tour l’an passé, vers Lavaur. Cela ne l’avait pas empêché de gagner le Tour et je doute que cela l’en prive encore en 2021. Mais je ne serais pas non plus surpris de le voir se faire piéger dans deux jours. A moins qu’il n'assomme définitivement tout le monde dans le Ventoux…

Le départ anticipé de van der Poel pose-t-il un problème ?

Jean-Baptiste Duluc

Quand tu commences une course à étapes, ce n'est pas pour l'abandonner. Autrement dit, il aurait dû se préparer aux JO d'une autre manière". Et je suis 100% d’accord avec lui. Il arrive régulièrement que des coureurs abordent une course pour se préparer pour une autre et cela arrive également avec le Tour de France. Mais il y a une différence majeure entre se préparer pour un évènement tout en allant au bout sans se donner tous les jours et venir sur le Tour pour y courir une seule des trois semaines. Merckx l’a dit lui-même : "". Et je suis 100% d’accord avec lui. Il arrive régulièrement que des coureurs abordent une course pour se préparer pour une autre et cela arrive également avec le Tour de France. Mais il y a une différence majeure entre se préparer pour un évènement tout en allant au bout sans se donner tous les jours et venir sur le Tour pour y courir une seule des trois semaines.

Passe encore d’abandonner lors du deuxième jour de repos, après quinze jours d’effort, même si je trouve déjà la manœuvre douteuse. Mais partir après 8 jours comme van der Poel dimanche, même pas à mi-course, alors qu’on est en mesure de continuer, me gêne vraiment. C’est un manque de respect envers les organisateurs déjà, mais aussi envers des coureurs comme Nicholas Dlamini – qui a tenu à terminer dimanche même hors-délai –, et enfin envers le Tour lui-même.

Qu’il le veuille ou non, et qu’importe le spectacle magnifique qu’il nous aura offert pendant cette première semaine , le Néerlandais a traité la plus grande course du monde comme une vulgaire course de pré-saison. Et je trouve ça dommage.

Simon Farvacque

On en fait beaucoup autour de Mathieu van der Poel. Trop, peut-être. Que son attitude ne soit pas la plus noble à l’égard d’une course de l’ampleur du Tour de France, je peux l’entendre – quoique respecter les épreuves auxquelles on participe ne devrait d’ailleurs pas dépendre de leur standing. Mais je ne suis pas choqué par le départ anticipé du polyvalent néerlandais.

Van der Poel est venu. Il a vu. Il a vaincu. Il a perdu (le maillot jaune). Et il est parti. Vers un horizon tokyoïte qui pourrait bien être encore plus glorieux. Dans son plan de carrière, il n’y a pas d’accroc. Pour la Grande Boucle, le camouflet (de ne pas le retenir) est raisonnable. Il était a priori acté et me semble a posteriori largement compensé. "MVDP" n'a pas causé de tort au Tour à mon avis.

Si le cyclisme veut se prémunir de tels comportements : qu’il légifère en ce sens.

Double dose de Ventoux, fausse bonne idée ?

Jean-Baptiste Duluc

Seule la course pourra répondre à cette question mais j’ai bon espoir que cela amène un peu plus d’incertitude. Non pas que les favoris, à savoir les dix premiers du général, bougeront avant la montée finale – ce serait du suicide – mais il y a moyen mercredi d’offrir autre chose que la simple course de côte à laquelle nous sommes habitués sur les pentes du Ventoux. Avec deux cols de 1re catégorie avant la montée traditionnelle par Bedoin, les coureurs vont aborder le Mont Chauve bien plus émoussés qu’habituellement, de quoi créer des écarts plus importants entre les prétendants à la victoire finale.

Mais aussi limiter l’impact des équipiers dans la dernière montée, notamment au pied. Cela pourrait permettre la réussite d’offensives un peu plus lointaines. Et, même au-delà du général, cette étape offrira une lutte pour le bouquet et le maillot à pois bien plus intense. Habituellement, avec une arrivée au sommet (souvent) et une seule montée (toujours), peu de chance pour l’échappée d’aller au bout ou de prendre des points au classement de la montagne. Là, étant donné la configuration, on aura une échappée de gros grimpeurs sans doute, donc plus susceptible de résister. De quoi offrir un peu plus de spectacle encore.

Simon Farvacque

L’étape de mercredi, celle du (double) Ventoux, m’intéresse. Mais elle ne me fait pas sauter au plafond. Je pense que le pari d’ASO de nous vendre deux ascensions du Géant de Provence pour le prix d’une tend plus au coup de com’ qu’à l’idée du siècle. Je ne m’attends pas à un grand spectacle lors de la première montée, très roulante (22 km à 5,1% de pente moyenne) depuis Sault.

En revanche, juger l’arrivée à Malaucène plutôt qu’au sommet du Ventoux est un choix qui ne me déplaît pas. Il suscite même plutôt ma curiosité. Cette 11e étape n’est donc pas seulement un "événement" superficiel à mes yeux. Mais je ne pense pas non plus qu’elle marquera les esprits. Qu’elle restera l’image marquante de ce Tour qui n’en manque pas.

