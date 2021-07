30,8 kilomètres au coeur du vignoble bordelais et ses chateaux de prestige. Pomerol, Chevrol, Lussac, Montagne, Corbin, Figeac... autant de noms prestigieux sur la route de ce "chrono" qui dessine une quasi-boucle à l'est du département de la Gironde. Mais la plupart des rescapés de ce Tour de France 2021 n'auront guère le loisir d'apprécier le paysage.

"Ce parcours n'est pas trop rectiligne", relève le directeur de course Thierry Gouvenou. "Il change souvent de direction et il y a une demi-côte à mi-parcours après la traversée du vignoble du château Petrus", l'un des vins les plus célèbres du monde. "Cela reste un tracé pour purs spécialistes. Mais, en troisième semaine, le chrono est toujours un petit peu biaisé par rapport aux qualités intrinsèques des coureurs", ajoute Gouvenou.

Tour de France Laporte, 2e de l'étape : "J'ai fait la course que je voulais faire, mais le plus fort a gagné" IL Y A 2 HEURES

Les organisateurs ont prévu une moyenne de l'ordre de 52 km/h. A partir de 13h05 (Tim Declercq, le dernier du classement général et donc le premier à s'élancer), les départs se feront par intervalle de 90 secondes puis toutes les deux minutes pour les 85 derniers. Le maillot jaune, Tadej Pogacar, sera le dernier à s'élancer à 17h19.

Horaires de départ des "spécialistes"

13h45 : Mikkel Bjerg

15h03 : Kasper Asgreen

15h33: Stefan Küng

15h57 : Geraint Thomas

16h03 : Richie Porte

16h23 : Julian Alaphilippe

16h43 : Wout van Aert

Horaires de départ du Top 15

16h51 : Aurélien Paret-Peintre (15e)

16h53 : Louis Meintjes (14e)

16h55 : Jhoan Estaban Chaves (13e)

16h57 : Mattia Cattaneo (12e)

16h50 : David Gaudu (11e)

17h01 : Rigoberto Uran (10e)

17h03 : Pello Bilbao (9e)

17h05 : Guillaume Martin (8e)

17h07 : Alexey Lutsenko (7e)

17h09 : Enric Mas (6e)

17h11 : Wilco Kelderman (5e)

17h13 : Ben O'Connor (4e)

17h15 : Richard Carapaz (3e)

17h17 : Jons Vingegaard (2e)

17h19 : Tadej Pogacar (1er)

Tour de France Les débats du Tour : Qui mérite le prix de "super combatif" ? IL Y A 2 HEURES