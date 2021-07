Cyclisme

Nicolas Fritsch : "Julian Alaphilippe aurait tort de changer, c’est comme ça qu’on l’aime"

TOUR DE FRANCE - D'après Nicolas Fritsch, l'adage selon lequel une course ne s'achève qu'une fois la ligne d'arrivée franchie n'est pas qu'un poncif. N'est-ce pas Tadej Pogacar ? Notre consultant rappelle que l'on peut perdre (très) gros en montagne et que le massif des Pyrénées est le plus redoutable de cette 108e Grande Boucle. Il évoque également la lutte pour le podium et Julian Alaphilippe.

00:03:43, il y a 8 heures