Nicolas Roche sur la chute "Opi Omi" lors du Tour de France 2021 : "Tony Martin a une grande part de responsabilité"

BISTROT VELO - Invité de Colin Bourgeat lundi, Nicolas Roche (37 ans) explique en quoi le cyclisme est devenu un sport plus dangereux. Le néo-retraité des pelotons prend les années Armstrong en élément de comparaison et évoque la chute de Tony Martin lors du dernier Tour de France. Selon lui, les cyclistes doivent se remettre en question et ne pas (toujours) rejeter la faute sur les organisateurs.

