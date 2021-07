Cyclisme

Nouvelle chute massive sur le Tour de France lors de la 19e étape

TOUR DE FRANCE - Cela a animé le début de la 19e étape. Vendredi, proche de Mourenx, le peloton a été morcelé par une chute massive dès le début de la course. Celle-ci n'a semble-t-il pas causé de gros dégâts, à plus de 200 bornes de l'arrivée, à Libourne. Mark Cavendish, maillot vert, et Tadej Pogacar, maillot jaune, l'ont évitée de relativement peu.

00:01:27, il y a 27 minutes