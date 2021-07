En voilà une belle cote. Ben O’Connor 2e du Tour de France après 10 étapes, il fallait avoir le nez creux pour l’annoncer avant le départ de l’épreuve. Mais pour le pronostiquer au soir de la 1re étape, une boule de cristal était même de rigueur. En Bretagne, le coureur australien de l’équipe AG2R Citroën a été impliqué dans la chute massive provoquée par une spectatrice, dont le feuilleton de l’éventuelle sanction a été un fil rouge de ce début de Grande Boucle.

"J’espère être au départ demain", soufflait-il à l’issue de ce premier jour de course mouvementé. Il avait perdu 1’49" dans l’affaire, mais surtout, croyait-il alors, toute chance de briller au classement général. "On s’était tout de suite dit : ‘Le général est probablement fini’", nous a ainsi raconté Oliver Naesen, son camarade de chambre, dimanche. Le débours n’était pas insurmontable, mais la douleur préoccupante : "Il pensait s’être cassé quelque chose. Il s’est vraiment fait mal."

"Un garçon bourré d'ambition"

Mais Ben O’Connor "a bien rebondi, n’a jamais lâché", salue Naesen, qui voit en son jeune coéquipier (25 ans) un futur cador du peloton : "C’est un garçon bourré d’ambition, qui s’améliore vraiment vite, qui est en train de devenir un grand coureur." Dimanche sur la route de Tignes, O’Connor a impressionné. Il n’a pas seulement gagné en tant que "rescapé" d’une échappée. Il a essoré des grimpeurs tels que Nairo Quintana et Guillaume Martin, et gagné avec cinq minutes de marge.

Résultat : O’Connor est un solide dauphin de Tadej Pogacar, peu ou prou à mi-parcours entre Brest et les Champs-Élysées. Il accuse 2’01" de retard sur le tenant du titre, mais surtout 3’17" d’avance sur Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), qui complète le podium provisoire. Et le transfuge de NTT Pro Cycling (devenue Qhubeka ASSOS) assume son objectif : ne pas tomber de la boîte. "On essaie de tenir le podium", a-t-il ainsi publié sur son compte Twitter ce mardi.

Viser mieux ? Jurdie n'y croit pas

Débutant sur le Tour de France, O’Connor a-t-il les épaules assez larges pour satisfaire une telle ambition ? Son dernier Critérium du Dauphiné (8e) donne du crédit à ce dessein. Ses résultats au classement général en Grand Tour, moins. Il n’a jamais fait mieux que 20e en la matière (Tour d’Italie 2020). Mais ceux-ci sont à remettre en perspective. En 2018, alors qu’il n’avait que 22 ans, il a abandonné le Giro sur chute à deux jours de l’arrivée, alors qu’il occupait une 12e place prometteuse.

Julien Jurdie balaie l’idée de regarder vers le haut : "Pogacar est tellement fort que ça paraît compliqué de penser au maillot jaune (…) Il fait ce qu’il veut. Quand il a envie d’attaquer, il attaque…". Le directeur sportif de Ben O'Connor "prend avec beaucoup de recul et d’humilité" cette lutte pour le podium improvisée, à la veille d’un grand rendez-vous : le (double) Ventoux. Plutôt content d’avoir insisté auprès de son coureur pour qu’il fasse un crochet par le Géant de Provence il y a un mois.

"On ne sait pas, peut-être que tu seras bien placé..."

"J’avais poussé Ben (O’Connor) à faire la course du Ventoux, pour qu’il reconnaisse (l’ascension), explique Jurdie. Je lui ai dit : ‘Au Tour de France, on ne sait pas, peut-être que tu seras bien placé...’" Bien placé, il l’est. Et la reconnaissance opérée lors du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, dont il a pris la quatrième place, pourrait lui être précieuse mercredi.

Lauréat d’une étape de montagne lors du dernier Tour d’Italie, O’Connor confirme ses aptitudes en altitude. Mais il est en retrait sur les chronos. Comme il l’a été lors de la 5e étape de ce Tour de France, 31e du contre-la-montre à Laval, écrasé par Pogacar (1’56" sur 27,2 km), mais aussi battu par Jonas Vingegaard (de 1’29"), Rigoberto Uran (de 48"), Richard Carapaz (de 12"), ou autre Enric Mas (de 7"). De quoi fragiliser sa position. Si votre boule de cristal est encore dans le coin…

