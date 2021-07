Cyclisme

Primoz Roglic leader unique ? "On peut se poser des questions chez Jumbo-Visma..." selon Nicolas Fritsch

TOUR DE FRANCE 2021 - Des arrivées pour puncheurs, des chutes, un chrono... et une hiérarchie se dessine après six étapes. Dans sa chronique, Nicolas Fritsch tire les enseignements de ce début de Tour. Selon notre consultant, UAE Emirates risque d'avoir du mal à contrôler pour Tadej Pogacar et Primoz Roglic pourrait avoir de la concurrence en interne. Il évoque aussi INEOS, Alaphilippe et Latour.

00:04:09, il y a 14 minutes