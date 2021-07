Cyclisme

"Quand tu commences à douter de tout le monde…" : Kevin Geniets (Groupama-FDJ) fait abstraction du climat de suspicion

TOUR DE FRANCE - Kevin Geniets (Groupama-FDJ) ne participe pas au Tour. Invité de Bistrot Vélo ce lundi, il nous explique son approche de la suspicion qui règne autour du peloton, et plus largement du vélo. Questionné à ce sujet par Colin Bourgeat, il déclare se "concentr(er) sur (lui)-même" et se dit "sûr que le cyclisme est l'un des sports les plus propres." L'émission est à écouter en podcast.

00:01:00, il y a 18 heures