Cyclisme

Simon Carr (EF Eduction - Nippo) s'autorise à rêver : "Gagner le Tour de France, c'est le Graal du cyclisme"

BISTROT VELO - Simon Carr a répondu au questionnaire de Proust de Guillaume di Grazia, dans votre rendez-vous hebdomadaire, lundi. Le jeune coureur franco-britannique (22 ans) évoque notamment l'expression du cyclisme qui lui va bien, le métier qu'il aurait pu faire... et la course qu'il rêve de gagner : le Tour de France. L'émission est à écouter en intégralité en podcast, et à voir sur Facebook.

00:03:00, Hier à 18:36