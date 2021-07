Tour de France

Sur le Tour, il y a parfois des scénarios cousus de fil blanc. C'était le cas mardi lors de la 16e étape. Avant les deux rendez-vous monstrueux sur le papier de mercredi et jeudi avec les arrivées au Portet et à Luz-Ardiden, tout le monde s'attendait à ce qu'une échappée aille au bout à Saint-Gaudens. Ça n'a pas loupé. Comme beaucoup, David Gaudu avait donc coché ce rendez-vous. Il a rempli la première partie du contrat en se glissant dans la bonne échappée. Mais pas la seconde, en échouant à lever les bras sur la ligne.

"Aujourd'hui (mardi, NDLR), il y avait énormément de chances que l'échappée aille au bout, a-t-il confié. Elle a eu du mal à se former mais j'ai réussi à flairer le bon coup, en rentrant dans les derniers." Sur le papier, on pouvait penser, ou au moins espérer, que le Français était le meilleur grimpeur du lot. D'autant que, selon lui, il avait "de bonnes jambes". Malheureusement, le leader de la Groupama-FDJ est tombé sur un os en la personne de Patrick Konrad. L'Autrichien a gagné physiquement mardi, mais aussi, peut-être tactiquement.

Lorsqu'il a démarré à plus de 70 kilomètres de l'arrivée dans la montée du col de la Core, il aurait fallu le suivre. Evidemment, facile à dire après coup. "Quand Konrad est parti tout seul, je me suis dit que c'était loin de l'arrivée. Mais c'est lui qui avait raison finalement", regrette David Gaudu. Le Breton aurait dû écouter Franck Bonnamour, présent avec lui dans l'échappée. S'ils ne sont pas dans la même équipe, les deux hommes se connaissent depuis l'adolescence. Alors ils ont beaucoup échangé durant l'étape. Et le coureur de l'équipe B&B Hotels, lui, avait tout compris :

"J'ai une petite déception, parce que Konrad, c'est vraiment le gars que j'avais coché dans cette échappée. Quand il est sorti, j'ai hésité à y aller, puis finalement je n'y suis pas allé. David m'a dit 'Laisse faire, il y a deux Bahrain'. Mais j'ai dit à David 'Lui, c'est un client, il ne faut pas le laisser partir.' On espérait que les Bahrain rouleraient un petit peu plus..."

Mais David Gaudu, à l'image du reste des poursuivants, s'est retrouvé pris au piège. Et le Français un peu plus que les autres. "J'ai été obligé de relancer dans le col, le groupe ne montait pas assez vite, a-t-il constaté après l'étape. Dans le Portet d'Aspet, rebelote, on est sorti avec Colbrelli. Mais on n'est jamais rentré. On avait beau passer les relais à bloc, on n'arrivait pas à rentrer." Mais le Breton se montre beau joueur. Le plus fort a gagné à Saint-Gaudens : "Il (Konrad) a fait un énorme numéro. Bravo à lui !"

J'espère que je pourrai être offensif dans les deux prochaines étapes

Dans l'affaire, David Gaudu n'a pas tout perdu. Le peloton maillot jaune est resté sage, jusqu'à l'accélération brutale et étonnante de Wout Van Aert dans le final, pour finir à près d'un quart d'heure. Le protégé des frères Madiot s'est ainsi replacé aux portes du Top 10 au classement général. Le (re)voilà 11e. Pas mal, pour un coureur qui avait abandonné près de 25 minutes aux meilleurs dans l'étape du Ventoux. Même si, mardi, il rêvait sûrement d'autre chose.

Malgré tout, Gaudu semble avoir plutôt bien récupéré de son énorme coup de moins bien de la deuxième semaine. Alors, le reverra-t-on à l'offensive mercredi ou jeudi, dans les deux dernières étapes pyrénéennes ? "J'espère que je pourrai être offensif dans les deux prochaines étapes, que mon corps parviendra à récupérer", dit-il prudemment. Raisonnable, car le tracé sera autrement plus exigeant lors des 48 heures à venir. La vraie belle occasion, c'était sans doute vers Saint-Gaudens qu'il fallait la prendre...

