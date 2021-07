Personne ne doute que Tadej Pogacar triomphera sur les Champs-Elysées pour la deuxième année consécutive, dimanche. Ce Tour 2021 est plié. Depuis longtemps. Depuis, sans doute le premier rendez-vous majeur, lors du contre-la-montre de Laval dès la 5e étape. Ce jour-là, tout le monde a compris. Même si le Slovène n'a pris le pouvoir au classement général que trois jours plus tard, à la faveur de son coup de semonce dans la première étape de montagne, l'affaire était déjà entendue dès le chrono mayennais.

L'an dernier, l'ultime effort solitaire, jusqu'en haut de la Planche des Belles Filles, avait permis à Pogacar de renverser la table au détriment de son malheureux compatriote Primoz Roglic. Cette fois, le contexte est bien différent. Le contre-la-montre dans les vignes girondines, entre Libourne et Saint-Emilion, doit simplement entériner de façon définitive sa supériorité. D'où l'extrême sérénité du maillot jaune, bien assis sur ses presque six minutes d'avance sur son dauphin, Jonas Vingegaard. "Je l'aborde sans pression, je ferai de mon mieux", dit d'ailleurs en toute tranquillité le leader du Team UAE Emirates.

Il ne sera pas du tout dans le même état d'esprit qu'à Laval, où il voulait envoyer un message à ses adversaires. Il va le faire à fond, bien sûr, mais il ne prendra aucun risque, notamment dans les quelques virages du parcours. Ce serait trop bête de tomber, et risquer de tout perdre la veille de l'arrivée." Si enjeu il y a pour lui, il réside dans le gain de la victoire d'étape. Dominateur entre Changé et Laval il y a deux semaines et demie , Tadej Pogacar peut-il boucler la boucle par un nouveau succès, qui serait son quatrième sur cette édition 2021 ? Il en a sans doute les moyens, au vu de ses références dans l'exercice et de sa forme insolente, mais pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, pour notre consultant Jacky Durand : "."

Face aux purs spécialistes de l'exercice pour qui ce rendez-vous sera déterminant, ce tout petit déficit d'engagement pourrait donc lui coûter la victoire. Lors du premier contre-la-montre de ce Tour, Pogacar n'avait devancé Stefan Küng, le rouleur suisse de la Groupama-FDJ, que de 19 secondes. Jonas Vingegaard, qui doit assurer sa deuxième place au général face à Richard Carapaz, avait concédé 27 secondes, et Wout Van Aert, l'autre grosse caisse de la Jumbo-Visma, 30 secondes. Dénués de la moindre arrière-pensée, même infime, ces trois-là pourraient donc davantage rivaliser, voire devancer le maillot jaune samedi à Saint-Emilion.

A moins que la fraîcheur, décisive dans un chrono de troisième semaine, ne joue un rôle décisif. Après tout, Pogacar a prouvé ces derniers jours que, quand il voulait vraiment aller chercher la victoire d'étape, même si le contexte était différent, il était difficile de l'en empêcher. L'intéressé n'exclut donc rien. "Pour le chrono, on verra bien comment je me réveille, dit-il. J'ai fait la reconnaissance du parcours, c'est un chrono très rapide et pas vraiment compliqué, je pense que je peux aller vite." Ça, personne n'en doute.

Avec trois étapes en poche, Tadej Pogacar a déjà fait aussi bien sur ce Tour 2021 que lors de l'édition précédente. Mais comme le jeune homme aime visiblement aller toujours plus loin et plus haut, et que plus rien ne nous étonne vraiment avec lui, il ne faudra pas tomber des nues si, samedi, le dernier arrivé du chrono est aussi le premier sur la feuille des temps.

Peut-être la présence d'Eddy Merckx, qui l'a accompagné sur le podium vendredi à Libourne, l'inspirera-t-elle dans cette optique. "Être sur le podium, à côté d'Eddy Merckx qui est un héros du cyclisme, c'est énorme", s'est-il enthousiasmé. Un Merckx qui a qualifié son lointain héritier de "nouveau cannibale". Dans sa bouche, c'était un compliment. Samedi en sera peut-être une nouvelle preuve.

Tadej Pogacar accompagné par Eddy Merckx sur le podium à Libourne. Crédit: Imago

