Samedi, dans le flot des félicitations et de l'émotion, Julian Alaphilippe avait eu la lucidité suffisante pour analyser ce qu'il s'était passé lors de sa formidable ascension de la Fosse aux Loups. Il y avait couru "comme s'il n'y avait pas d'étape demain (dimanche)". Il aurait sans doute aimé que son corps réagisse mieux à l'effort violent infligé mais à Mûr-de-Bretagne, il n'avait pas les mêmes jambes qu'à Landerneau. Bilan, il va troquer son maillot jaune pour celui de champion du monde. Sans regrets, d'autant qu'il le lâche à un coureur qu'il apprécie.

"Je ne ressens pas de déception, il y avait plus fort que moi, a tout de suite assuré le Français de Deceuninck Quick-Step après l'arrivée, faisant écho aux mots qu'avait eus Mathieu van der Poel pour lui samedi. J’ai senti tout de suite que les jambes n’étaient pas exceptionnelles, et j’ai fait l’effort pour rester tout de même correctement placé dans le dernier tour. J’ai tout donné donc je n’ai pas de regrets à avoir." Cette fois, Dries Devenyns, son partenaire de crime habituel, s'est fait plus discret et c'est tout seul, ou presque, qu'Alaphilippe a dû se débrouiller dans les quinze derniers kilomètres. Forcément différent.

A toi, à moi avec van der Poel

Quand van der Poel a allumé la mèche sur le premier passage à Mûr-de-Bretagne, Alaphilippe n'a pas suivi. On se demandait alors si le Néerlandais visait la bonification placée en haut ou l'une de ces attaques de grande envergure dont il est coutumier. "J'ai essayé d'aller chercher les bonifs mais encore une fois les jambes n'étaient pas exceptionnelles, a dû avouer le Français. C'est monté très fort sur la première ascension de Mûr-de-Bretagne avec le vent dans le dos. J'ai senti que ça allait bien mais pas exceptionnel non plus. Je suis resté bien placé sur tout le circuit. L'arrivée s'est faite avec les jambes et Mathieu était plus fort tout simplement."

Les cadors se disputent les bonifications lors de la première ascension de Mur de Bretagne

On se tire la bourre mais on s'apprécie parce qu'on fait du vélo de la même manière, assure le désormais deuxième du classement général. Il le mérite, c'est un très beau porteur du maillot jaune." Entre les deux, c'est un peu à toi, à moi et si le Néerlandais avait écoeuré le Français aux Strade Bianche en début de saison, celui-ci lui a rendu la monnaie de sa pièce samedi . Avant donc de devoir s'incliner ce dimanche. Mais perdre le maillot au profit d'un coureur comme Mathieu van der Poel n'est pas la pire chose qui soit pour le champion du monde. La preuve, il a immédiatement été le saluer après sa magnifique victoire. Exactement comme avait fait van der Poel à son endroit samedi. "."

Lui aussi en était un magnifique. Et comme il commence à connaître la chanson, Alaphilippe sait aussi que lâcher la tête du classement général va soulager sa formation. "Pour l'équipe, le maillot jaune, c'est spécial, c'est magique mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Il ne faut pas oublier que c'est seulement la deuxième étape", rappelle-t-il. Pour lui et pour la Deceuninck-Quick Step, c'est encore un autre Tour qui commence.

"Je ne suis pas très loin au général, il y a d'autres opportunités"

Un autre Tour que le Français va démarrer… en vert. Une nouveauté pour lui qui aura décidément tout connu sur les routes du Tour de France. "Toujours sympa d'avoir un maillot distinctif. Je crois que j'ai porté tous les maillots sur le Tour, blanc, à pois, jaune et vert." Alaphilippe vise juste puisqu'il avait endossé le maillot blanc dès sa première participation en 2016 avant d'en faire de même en 2018 avec celui de la montagne. La suite, c'est le jaune en 2019, 2020 et 2021, avant le vert donc.

Mais dans le viseur, "Alaf'" a toujours le jaune. "Je ne suis pas très loin au général. Il y a d'autres opportunités", dit-il, malicieux. Peut-être pense-t-il au contre-la-montre de mercredi en Mayenne. Dans ce domaine, il est supérieur à van der Poel mais les deux fusées slovènes qui klaxonnent derrière lui au général seront très dangereuses. Quant à ses desseins à plus long terme, Alaphilippe n'a pas eu à les évoquer. Cette défaite ce dimanche aura au moins eu le mérite, pour lui, d'éloigner les questions sur ses ambitions de victoire ou de podium à Paris. Alaphilippe est de nouveau dans la position du chasseur et il va avoir quelques beaux terrains pour s'amuser dans la semaine à venir.

