L'histoire entre Arnaud Démare et le Tour de France n'a jamais réellement été très simple. Il lui a fallu attendre 2017 et sa troisième participation pour lever les bras. Ce succès était suivi, quelques jours plus tard, d'une énorme désillusion avec une arrivée hors-délais sur l'étape entre Nantua et Chambéry en compagnie d'Ignatas Konovalovas, Mickaël Delage et Jacopo Guarnieri. Immense par nature, le Tour et ses pièges sont difficiles à appréhender. Depuis le départ de Brest, Démare en a une nouvelle preuve mais il le jure : après la 6e étape, ça y'est, la confiance est revenue.

Il faut dire que depuis samedi, rien, ou presque, n'a été épargné aux Groupama-FDJ des deux leaders David Gaudu et Arnaud Démare. Si le premier s'en sort plutôt correctement (17e à 2'35'' de van der Poel), pour le second, c'est autre chose. Pris dans les chutes de la première journée, Ignatas Konovalovas, membre important du train du Français dans le final des étapes, a dû abandonner. Par la suite, c'est Démare lui-même qui, lundi, a goûté au bitume. Enfin, et pour ne rien arranger, Jacopo Guarnieri, est tombé tout seul ce jeudi dans le final vers Châteauroux. Autant d'éléments qui ont empêché la Groupama-FDJ de se mettre bien en place pour que son sprinter soit dans les meilleures dispositions.

"Il faut que je sois plus agressif", rageait celui-ci mardi, au soir de la 4e étape. Ce jeudi, il a livré une autre explication avançant que sa "gamelle" de lundi, l'avait un peu perturbé sur l'étape du lendemain. On peut imaginer que sans Konovalovas mais aussi sans Ramon Sinkeldam, un habituel de son train, non-sélectionné pour la Grande Boucle cette année, Démare n'a pas tous ses repères. Or, pour les sprinters, et pour lui en particulier, on l'a vu sur le Giro en 2019 puis 2020, le train de sa formation est un élément central de ses succès. Alors quand la malchance s'en mêle…

Le train des Groupama n'est pas encore à l'heure

"Il faut aussi de la réussite dans le vélo. Pour l'instant, rien n'est en notre faveur. Avec Jacopo, on s'accroche, ça vient frotter sur sa droite, explique le sprinter. On se pousse tous les deux, c'est lui qui tombe." Sans son poisson-pilote, Démare a eu un petit moment de doute : "Il fallait se réorganiser, pendant 500 mètres, je me suis demandé comment on allait faire. Miles Scotson était encore là, il se retournait en m'encourageant. On est reparti dans le match." Mais aussi brillant fut-il, Scotson n'est pas Guarnieri, l'un des meilleurs dans son rôle au sein du peloton.

"On s'est bien remobilisés, Miles Scotson a fait du bon boulot. C'est dommage qu'on n'arrive pas à choper le train des Alpecin quand ils nous doublent parce que sur la vitesse, j'étais bien", regrette le Français sans accabler son équipier. Un peu juste, Démare a quand même tenu à sprinter jusqu'au bout pour aller chercher une quatrième place qui vaut plus pour sa confiance que pour le résultat brut. "La gagne est dans les jambes, pas dans la tête, a-t-il dit au micro d'Eurosport revenant sur ses malheurs depuis le grand départ. Première chute, je n'ai pas pu jouer. Avant-hier, j'étais perturbé suite à la gamelle. Là c'est bon, j'y crois."

Problème, c'est désormais un autre terrain de jeu qui se profile. Celui des baroudeurs d'abord puis des grimpeurs et des favoris ensuite. Pour revoir un sprint massif, il faudra attendre au minimum l'étape de Valence mardi. Avant le Tour sera passé par les Alpes puis par une journée de repos. De quoi se rassurer encore sur son niveau physique avant d'aller en claquer une pour montrer qu'il est bien, en l'absence de Caleb Ewan, le meilleur sprinter de ce Tour de France 2021 ?

