Ils ont tout tenté, tout donné, tout lâché pour couper la ligne d'arrivée à Tignes, par-delà 2000m d'altitude après une journée d'enfer passée dans la pluie et le froid dans les Alpes. Arnaud Démare, Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Bryan Coquard (B&B Hôtels), Loïc Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Stefan De Bod (Astana - Premier Tech) Nic Damlini (Team Qhubeka NextHash) sont malheureusement arrivés trop tard, après les délais fixés à 37'20'', et sont donc hors-course.

Cette 10e étape, encore menée sur un rythme fou, notamment dans sa première heure, était un morceau de bravoure. Le menu proposé (Saisies, Col du Pré, Cormet de Roseland et la montée vers Tignes) était déjà copieux, mais les efforts de vendredi entre Vierzon et Le Creusot, puis samedi entre Oyonnax et Le Grand-Bornand, conjugués à la météo pourrie qu'ont affronté les coureurs dans ce weekend alpestre, l'ont rendu indigeste pour ces six malheureux qui ont quand même eu le courage d'aller jusqu'au bout.

Pour Arnaud Démare, c'est un bis repetita après 2017, quand il avait été mis hors-délais sur la 9e étape. Mais cette année-là, le Picard avait levé les bras avant d'entrer dans le dur et la montagne. Seulement quatrième à Châteauroux, le sprinter de la Groupama-FDJ doit rentrer chez lui avec un goût amer dans la bouche. Son retour sur les routes du Tour après trois ans d'absence se solde par un échec. Pour Bryan Coquard, c'est une première, mais le sprinter des B&B Hôtels n'a pas plus réussi son Tour, puisqu'il n'a jamais fait mieux que 16e.

Le courageux du jour se nomme Nic Damlini (Team Qhubeka NextHash). A terre en début d'étape, il a passé toute la journée seul mais a quand même tenu à finir cette 9e étape même s'il savait qu'il n'avait aucune chance d'arriver dans les délais. C'est une heure et 24 minutes après Ben O'Connor qu'il a coupé la ligne sous les acclamations du public encore présent. Respect.

