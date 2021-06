"Expect the unexpected". Pleinement ancré dans son temps, le cyclisme moderne a pris le pli de la communication et plus encore du marketing. Il y a le "Wolfpack" chez Deceuninck-Quick Step, exemple parfait de cette nouvelle tendance, il y aura peut-être demain ce "Attendez vous à l'inattendu" des INEOS-Grenadiers de Dave Brailsford, père de ces mots au moment de dévoiler l'espèce d'armée mexicaine qu'il a décidé d'envoyer sur les routes du Tour de France cet été.

Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Dylan Van Baarle, Luke Rowe mais surtout trois anciens vainqueurs de grand tour, dans l'ordre chronologique, Geraint Thomas (Tour 2018), Richard Carapaz (Giro 2019), Tao Geoghegan Hart (Giro 2020) et le troisième homme de la Grande Boucle 2020, Richie Porte. Quatre leaders potentiels donc. Pas autant de vainqueurs finaux possibles sans doute mais qu'à cela ne tienne, "l'Empire" INEOS a changé de visage. En réalité, en l'absence d'Egan Bernal, le seul dans l'effectif à pouvoir être mis au même niveau que Roglic ou Pogacar au départ d'un grand tour, l'équipe britannique n'a pas le choix. Mais donner l'impression que c'en est un ne coûte pas grand-chose.

Tour de France Alaphilippe, Démare, Martin, Bouhanni : Comment les Français peuvent réussir leur Tour IL Y A 9 HEURES

Sans Bernal, INEOS n'a pas d'autre choix

Si INEOS décidait de marcher seule derrière un homme, quel qu'il soit, et que tous les autres se mettaient à son service, comme ce fut longtemps la norme chez Sky puis INEOS, les hommes de Brailsford auraient le personnel pour lutter, et peut-être mieux, avec les Jumbo-Visma, nouveaux patrons du peloton depuis la saison dernière. Ne leur manquerait "que" ce coureur capable de concrétiser face aux monstres que sont Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Ni l'un, ni l'autre ne s'est raté dans les grandes largeurs depuis deux ans ce qui, de fait, rend l'espoir de les battre à la régulière plutôt vain. Alors quoi ?

Geraint Thomas et Richard Carapaz Crédit: Getty Images

"Nous ne gagnerons pas ce Tour en restant dans les roues, a dit le grand manitou Brailsford qui a repris du poil de la bête après un hiver compliqué sur fond d'affaire Freeman. Nous avons l'équipe pour faire la course, prendre l'initiative, sauter sur chaque opportunité et obliger nos adversaires à être concentrés sur chaque kilomètre". Une belle promesse mais ces dernières années, les armadas ont plutôt fait flop qu'autre chose. On pense évidemment aux Movistar, régulièrement arrivés au départ du Tour avec une hydre à plusieurs têtes et repartis plus régulièrement avec les moqueries qu'avec les lauriers, sauf en 2015 quand Quintana et Valverde avaient accompagné Froome sur le podium.

A chaque fois qu'un homme tombera, le potentiel de nuisance diminuera

"Nous avons changé notre philosophie cette saison pour être plus agressifs, juge encore Brailsford. La joie de courir infuse dans toute l'équipe. Cette approche plus aventureuse nous a conduits à courir avec moins de peur et c'est exactement comme ça que nous allons faire sur le Tour. La clé pour nous est la force collective et la camaraderie". Sera-ce suffisant pour inquiéter l'armada Jumbo et la tout juste moins armée UAE-Team Emirates ? Possible mais les écueils sont nombreux et la tâche ardue.

Déjà, la stratégie fonctionne si et seulement si les quatre co-leaders sont au top de leur forme et qu'aucun ne perd trop de temps en première semaine. On pourrait arguer qu'avoir des plans A, B, C et même D, est un avantage face à Roglic et Pogacar. C'est vrai mais la force d'INEOS tient précisément dans le fait qu'elle a plusieurs cartes. A chaque fois qu'un homme tombera et qu'il ne sera plus dangereux au général, le potentiel de nuisance de sa formation diminuera.

De Brest à Paris : La carte 3D du Tour de France 2021

Thomas, Porte, Carapaz, Geoghegan Hart : qui a le plus d'arguments ?

Il faudra aussi que tout ce beau monde soit sur la même longueur d'ondes. Avec les chronos, Geraint Thomas et Richie Porte ont l'avantage mais le meilleur grimpeur de la bande, celui qui a le profil pour répondre aux attentes de courses décousues de Brailsford est Richard Carapaz. Quant à Geoghegan Hart, il est le plus jeune mais pas le moins ambitieux.

Sur le dernier Tour d'Italie, Egan Bernal a, plus que sur le Tour 2019, profité d'une formation INEOS, exceptionnelle. Filippo Ganna, Daniel Martinez et les autres l'ont guidé sur des chemins difficiles et il est vrai que la formation britannique a pris la course en mains là où on ne l'attendait pas forcément. C'était aussi le cas pour Geoghegan Hart sur un Giro 2020 parti dans tous les sens.

Les mots de Dave Brailsford ne semblent donc pas devoir être vains et ces deux succès ont permis à sa formation d'encore terminer une saison avec au moins un grand tour au palmarès. Depuis 2011, seule 2014 a été blanche pour "l'Empire". Autre chiffre à ne pas faire mentir : depuis 2012, jamais Sky puis INEOS n'ont été battues deux années de suite sur le Tour de France.

Tour de France Froome : "Depuis ma chute, je ne rêvais que d'une chose : être au départ" IL Y A 12 HEURES