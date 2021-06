Cyclisme

Tour de France 2021 - Benoît Cosnefroy : "Je ne m'attendais à ce que la Fosse aux Loups soit si difficile"

TOUR DE FRANCE 2021 - Benoît Cosnefroy, même si on évoque plutôt van der Poel, Alaphilippe et Van Aert, a un beau coup à jouer sur les deux premières arrivées de la Grande Boucle en Bretagne. Le coureur d'Ag2r-Citroën a reconnu la Fosse aux Loups où sera jugée l'arrivée ce samedi. La côte est plus difficile que ce à quoi il s'attendait.

00:02:00, il y a une heure