"Nos objectifs et ambitions sont différents de ceux du Giro. Nous serons principalement concentrés dans deux domaines : les victoires d’étapes et l’expérience pour les plus jeunes." Brent Copeland, directeur général de l’équipe BikeExchange, a annoncé la couleur lundi en dévoilan la composition de sa formation pour le Tour de France qui débue samedi à Brest. L'équipe australienne vient, avant tout, pour tenter de lever les bras, plus que pour viser le classement général.

Simon Yates sort d'un Tour d'Italie achevé à la troisième place, derrière le Colombien Egan Bernal et l'Italien Damiano Caruso, mais son approche sera différene sur la Grande Boucle. Le Britannique, qui s'est imposé à deux reprises en 2019 sur le Tour (à Bagnères-de-Bigorre et Foix Prat d'Albis) jouera les franc-tireurs dans les étapes de montagne. Un rôle qui lui sied bien. Yates, vainqueur de la Vuelta 2018, ne sera donc pas tourné vers le classement général au contraire du seul débutant du groupe, l'Australien Lucas Hamilton (25 ans), a précisé la formation dirigée par Matt White.

Michael Matthews, maillot vert en 2017, sera quant à lui surtout concerné par les étapes relativement sélectives, peu ou moyennement accidentées. "Il y a quelques étapes dans le Tour qui me conviennent très bien, surtout la première semaine, a estimé Matthews. J'espère que nous pourrons bien commencer le Tour puis continuer sur notre lancée en montagne." Le grimpeur colombien Esteban Chaves, qui a déjà gagné des étapes au Giro et à la Vuelta, est également de la partie tout comme le Slovène Luka Mezgec, deux fois deuxième l'an passé dans des étapes de plaine (Lyon, Champagnole).

L'équipe BikeExchange au Tour de France

Esteban Chaves (COL)

Luke Durbridge (AUS)

Amund Gröndhal Jansen (NOR)

Lucas Hamilton (AUS)

Chris Juul-Jensen (DAN)

Michael Matthews (AUS)

Luka Mezgec (SLV)

Simon Yates (GBR)

(Avec AFP)

