Finalement, Chris Froome sera donc là. On ne l'avait plus vu sur le Tour de France depuis 2018 et sa 3e place lors d'une édition qui avait consacré son lieutenant, puis co-leader, puis leader, Geraint Thomas. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Froomey, victime d'une terrible chute lors du Dauphiné en 2019, cherche à retrouver le niveau qui a été le sien. En vain, semble-t-il. A tel point que sa seule présence dans l'effectif de l'équipe Israel Start-Up Nation a pu surprendre.

Au sein d'une formation où le leader sera Michael Woods, le Britannique aux quatre maillots jaunes à Paris (plus deux autres podiums) revient sur la Grande Boucle dans une rôle inédit depuis bien longtemps pour lui. "Ça fait presque une décennie que je ne suis pas venu sur le Tour sans être leader en ne pensant pas à moi et à mon résultat", a-t-il rappelé dans une vidéo publiée mardi. La dernière fois, c'était en 2012, année de l'inauguration de la suprématie des Sky avec Bradley Wiggins, derrière lequel Froome avait rongé son frein et tempéré l'ardeur de ses pédales.

Le scénario rêvé ? "Gagner une étape"

A 36 ans (depuis le 20 mai), le "Kenyan blanc", conscient de ses limites du moment, ne parait pas contrarié de devoir retourner dans l'ombre. "Je serai là pour aider l'équipe aussi bien que possible, dit-il. Ce sera une expérience fantastique pour moi de revenir sur le Tour de France et j'espère ça pourra m'aider à revenir près de mon meilleur niveau." Il ne pense donc absolument pas au classement général. Son "scénario rêvé" à titre personnel ? "Gagner une étape".

Mais Chris Froome en convient lui-même, c'est un rêve plus qu'un objectif. Son équipe aura d'autres priorités. Lui aussi : "C'est secondaire (de viser une victoire d'étape, NDLR), l'objectif numéro un de l'équipe, c'est de protéger Michael Woods. Je pense qu'on a un vrai bon groupe, très équilibré (Israel Start-Up Nation aligne aussi Dan Martin ou Andre Greipel). Mais Woods est dans une forme fantastique et il sera notre leader pour le général." Et lui dans tout ça, quel sera son rôle précis ? Tout dépendra de ses jambes et de sa capacité à tenir la distance. Mais jouer au gregario ne le dérange pas : "Vous pouvez vous attendre à me voir porter les bidons pendant trois semaines", conclut-il dans un sourire.

