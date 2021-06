"Je vais essayer de survivre ce dimanche et j'espère que dans les prochains jours, je me sentirai mieux". Chris Froome (Israel-Start Up Nation) sera bien au départ de la deuxième étape du Tour de France 2021 entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Son équipe et lui-même l'ont annoncé sur Twitter ce dimanche matin alors que le champion britannique, quatre fois vainqueur du Tour (2013, 2015, 2016, 2017) était bien amoché après l'énorme chute dans le final de la 1re étape, samedi.

"C'était vraiment une journée dingue. Tout allait bien, nous roulions vers l'arrivée dans les 10 derniers kilomètres, se rappelle Froome. Et à 60 ou 70 km/h, des roues se sont touchées quelque part dans le peloton et ce fut un carnage. Il y avait 50 ou 60 coureurs à terre. Je n'avais nulle part où aller, j'ai freiné le plus fort possible mais je n'ai pu éviter les gars qui étaient tombés devant moi." Une chute qui lui a causé des douleurs sur tout le côté gauche mais aucune fracture. "J'ai passé des examens hier soir, j'ai passé la soirée à l'hôpital, je suis rentré à 1h du matin mais tout va bien. Pas de fractures, juste des ecchymoses. Évidemment pas mal de douleurs ce matin", reconnaît-il.

Tour de France Les débats du Tour : Qui est le favori de la 2e étape ? IL Y A 15 HEURES

Depuis qu'il a changé d'équipe l'hiver dernier, passant des INEOS à Israel-Start Up Nation, Chris Froome s'était mis en tête de refaire de son corps un corps de champion après la chute qui a changé sa carrière sur le Dauphiné 2019. Rêvant d'un cinquième Tour de France pour devenir l'égal de Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain, le Britannique a dû se rendre à l'évidence, il n'en est plus capable. Il souhaitait seulement participer et faire de son mieux. Le voir repartir ce dimanche est un soulagement après tant d'efforts pour revenir.

Encore une énorme chute : Froome sonné, de nouveaux abandons à déplorer

Tour de France Van der Poel - Van Aert, un duo à l'heure de la revanche IL Y A 11 HEURES