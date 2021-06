Quelle première journée… Deux énormes chutes ont secoué le peloton et causé, déjà, un abandon, avant un final spectaculaire pour des raisons sportives. Le classement général ne ressemble ainsi pas du tout à ce que l'on a l'habitude de voir après une étape seulement. En effet, la côte de la Fosse aux Loups a tenu ses promesses ce samedi et a généré les premiers écarts.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), premier maillot jaune du Tour de France 2021, possède douze secondes d'avance a minima sur la concurrence, au sein de laquelle Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 3e du général à 14") a glané une bonification. Derrière, certains ont perdu du temps. Une poignée de secondes pour Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers), presque deux minutes pour Miguel Angel Lopez (Movistar) et beaucoup plus encore, pour d'autres.

Tour de France Alaphilippe les a mis K.-O. d'entrée ! IL Y A UNE HEURE

On le connaissait très calculateur, Primoz Roglic l'a déjà prouvé sur cette édition 2021 en faisant le sprint pour terminer troisième du jour derrière Alaphilippe et Matthews. A la clé quatre petites secondes sur les favoris qui ont terminé dans le bon groupe (Kelderman 5e, Pogacar 6e, Gaudu 7e, Thomas 10e, Mas 15e, Uran 16e, Quintana 17e, Fuglsang 21e). Le premier perdant du jour se nomme Richard Carapaz qui a perdu cinq secondes sur tout ce beau monde. Pour d'autres, l'addition est plus salée.

INEOS a déjà perdu deux cartes, Lopez largué

Arrivés avec un quatuor très costaud, les INEOS Grenadiers ont déjà perdu 50% de leurs candidats à la victoire ou au moins à une bonne place au classement général puisque Richie Porte a coupé la ligne à 2'16'' de Julian Alaphilippe. Pour Tao Geoghegan Hart, le débours est plus sévère encore : 5'33". Candidat au podium a minima, Miguel Angel Lopez a lui aussi pris une claque ce samedi en Bretagne. 41e de l'étape, "Superman" a terminé à 1'49'' du vainqueur du jour et compte déjà 1'45'' de retard sur Primoz Roglic. C'est beaucoup alors qu'il va, selon toute vraisemblance, perdre encore du temps lors du contre-la-montre en Mayenne mercredi. Emanuel Buchman, quatrième du Tour 2019, a terminé dans sa roue.

Le top 10 du classement général

Coureur Ecart 1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 2. Michael Matthews (BikeExchange) +12'' 3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +14'' 4. Jack Haig (Bahrain - Victorious) +18'' 5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +18'' 6. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) +18'' 7. David Gaudu (Groupama-FDJ) +18'' 8. Sergio Higuita (EF Education-Nippo) +18'' 9. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +18'' 10. Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) +18''

Le "Alaf' show" : Dans les pourcentages les plus forts, Alaphilippe a mis tout le monde d'accord

Tour de France Une attaque monstrueuse pour un grand bonheur à l'arrivée : Alaphilippe a fait le show IL Y A 19 MINUTES