C'est un Tour de France un peu particulier pour le cyclisme français, qui s'aligne au départ sans Thibaut Pinot ni Romain Bardet, ses deux principales cartouches au classement général depuis des lustres. Julian Alaphilippe est là, bien sûr, mais le champion du monde est le premier à l'admettre, il souhaite évoluer dans un registre de franc-tireur plus que dans un rôle de candidat au classement général. Alors, peut-être est-ce l'heure de David Gaudu. Chez Groupama-FDJ, orpheline de Pinot, le leader, c'est lui. A-t-il l'étoffe ? Que peut-il espérer ? Jusqu'où peut-il aller ?

Au sein de sa formation, la marque de confiance est grande avant ces trois semaines qui en apprendront beaucoup sur le réel potentiel en tant que chef de file du natif du Finistère, qui sera chez lui samedi. "David est capable d’intégrer le top 5 à Paris", assure Yvon Madiot, le directeur sportif de la Groupama. "On l'a vu sur le Dauphiné et au Pays-Basque, il n'était pas dans sa meilleure forme mais était parmi les meilleurs", ajoute le frère de Marc.

Valentin Madouas : "David (Gaudu) va encore nous surprendre !"

J'ai beaucoup appris avec Thibaut Pinot lors du Tour 2019

Mais Yvon Madiot parle là de potentiel, pas nécessairement d'objectif. Celui-ci se dessinera au fil des journées et des évènements. "On ne part pas dans cette vision chiffrée, insiste-t-il, par contre on espère être en capacité de faire un très bon classement général. Mais on n'en est pas encore là, il y a beaucoup d’étapes d'ici Paris et il faudra être présents trois semaines pour faire un bon classement général, il y aura notamment des étapes de plat à passer avant la montagne."

David Gaudu, lui, oscille entre excitation et prudence. Excitation de prendre part à ce Tour avec de nouvelles responsabilités, qu'il se sent prêt à endosser. "C'est la première fois que je suis leader pour le Tour de France mais comme j’ai ce rôle depuis le début de saison, ce n’est pas un gros changement pour moi, juge-t-il. J'ai beaucoup appris avec Thibaut Pinot lors du Tour de France 2019 alors j’espère apporter satisfaction à l'équipe." Puis le fait d'amorcer ce Tour à la maison renforce sa détermination : "La pression monte mais l'adrénaline aussi. Ça fait vraiment du bien de revoir du public, le peuple breton, nos amis et notre famille."

Un état des lieux après le premier chrono

Pour le reste, il ne veut pas tirer de plans sur la comète. Samedi, même sur ses terres, il n'aura qu'une seule ambition : "Ne pas perdre de temps sur les favoris. Et avoir de bonnes sensations dans la Fosse aux Loups. C'est une montée très spécifique, étroite, raide." Mais il fera un premier point à l'issue du contre-la-montre de mercredi en Mayenne, pour voir où il se situe.

"La première partie du chrono mayennais peut permettre à David de limiter les écarts, avec un profil escarpé, mais le final est plus roulant, ce sera une journée où il faudra être vigilants et appliqués, il faudra faire une très belle étape pour ne pas s'éloigner au général, estime Yvon Madiot. On a une semaine importante qui arrive, un autre Tour de France commencera au soir de Châteauroux."

Il sera alors temps de se tourner vers les Alpes. Avant le (double) Ventoux et les Pyrénées. C'est là, en montagne que David Gaudu espère montrer qu'il a franchi un cap. Dans l'absolu, à quoi ressemblerait un Tour réussi pour lui ? "Une victoire d’étape et un bon résultat au classement général", dit-il. N'importe laquelle, évidemment, même s'il a déjà coché quelques cases plus spécifiques : "Celle de Tignes, qui ressemble à ma victoire sur le Tour de l’Avenir, me plait beaucoup."

La cohabitation avec Démare ? Pas d'inquiétude

Au-delà de ses propres capacités, une autre interrogation subsiste. Comment va s'articuler la stratégie globale de l'équipe, qui possède également en son sein un sprinter de premier plan et candidat au maillot vert, Arnaud Démare. Ce dernier ne s'inquiète pas. "On cohabitera parfaitement avec David Gaudu pour former une seule équipe, assure le Picard. On a déjà évolué ensemble et ça marchait bien." Démare va même plus loin : "Je pense que je n'ai jamais abordé le Tour de France avec une si grosse équipe."

"On doit faire en sorte que le collectif prenne le dessus sur les individualités, c'est notre défi", prévient Yvon Madiot, bien conscient de cet enjeu, sans aller jusqu'à parler de menace. Le mieux n'est pas forcément l'ennemi du bien. Il veut croire que ces talents et ces ambitions peuvent s'avérer complémentaires et non nuisibles. "On a voulu composer notre équipe en fonction du parcours, on voulait être en réponse à tous les terrains, pour faire un bon classement mais aussi avoir le plus d'opportunités de gagner des étapes. On a une équipe capable de répondre à plein de situations", conclut le directeur sportif.

