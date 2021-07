Si Tadej Pogacar avait encore un doute, ils ont probablement été balayés ces derniers jours. Depuis son coup d'éclat au Grand-Bornand samedi, qui s'est accompagné de sa prise de pouvoir au classement général, le Slovène n'y coupe plus.

A chaque conférence de presse, la question du soupçon autour de ses performances est évoquée. Il y avait échappé l'an dernier en ayant la bonne idée d'attendre la veille de l'arrivée à Paris pour faire la différence. Cette fois, il va devoir s'y faire. Surtout avec deux semaines devant lui avant la fin de ce Tour.

Que répondez-vous aux gens qui doutent de vous en raison de votre domination sur ce Tour?", a-t-on à nouveau demandé au leader de l'équipe UAE Emirates, mardi, à Valence. "On m'a déjà posé la question lundi, et j'ai exposé les faits", a répliqué le maillot jaune. ", a-t-on à nouveau demandé au leader de l'équipe UAE Emirates, mardi, à Valence. "", a répliqué le maillot jaune. Les faits, selon son argumentaire lors de la journée de repos, ce sont les très nombreux contrôles antidopage effectués. Lui-même assurait avoir été testé à trois reprises pas plus tard que dimanche.

Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais beaucoup de watts et c'est pour ça que je suis maillot jaune

Dans ce registre défensif, le Pogacar dominateur sur la route laisse place à un "Pogi" plutôt démuni devant les micros. "Je ne sais pas quoi faire pour prouver mon innocence", avoue-t-il. L'ampleur de sa supériorité ? Elle tient, aussi, aux circonstances, a-t-il rappelé : "Je domine cette course, mais après de nombreuses chutes de mes adversaires les premiers jours, je domine plus que d'ordinaire. Moi, je n'ai pas connu de chute."

Quand on lui suggère de rendre public certaines données de performance, afin que chacun puisse les étudier en toute transparence, Tadej Pogacar tique encore. "J'adorerais publier mes chiffres, pour que tout le monde puisse les voir, mais les autres équipes pourraient s'en servir contre moi, donc c'est un peu plus compliqué que ça, justifie-t-il. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais beaucoup de watts et c'est pour ça que je suis maillot jaune." Bref, circulez, il n'y a rien à voir. Et rendez-vous mercredi soir à Malaucène pour un nouvel épisode sur ce sujet.

Après la destruction, la deuxième lame : Pogacar a encore fait mal à ses rivaux

