Cyclisme

Tour de France 2021 - Encore des chutes et une 34e victoire en or pour Cavendish : le film de la 13e étape en vidéo

TOUR DE FRANCE 2021 - On se souviendra longtemps de cette 13e étape entre Nice et Carcassonne. Un record de légende a été égalé ce vendredi sur le Tour. En s’imposant au sprint à Carcassonne, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a signé sa 34e victoire d’étape sur la Grande Boucle et atteint la marque d’Eddy Merckx. Voici le résumé vidéo de cette étape, encore émaillée par des chutes.

00:02:52, il y a 44 minutes