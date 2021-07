Même Julian Alaphilippe ou Julien Bernard, ses adversaires, avaient voté pour lui. Franck Bonnamour (B&B Hôtels) a été élu, ce samedi, "super-combatif" du Tour de France 2021. C'est une belle récompense pour celui qui découvrait la Grande Boucle cette année et qui va l'achever à une superbe 22e place.

Quatre fois dans le Top 10 d'une étape, sept fois dans une échappée, Bonnamour a effectivement été très combatif depuis le départ de Brest. Toujours battu par plus fort que lui, il a pourtant été un acteur important à l'avant, lançant parfois les bons coups et participant activement à ceux-ci. Le Français de 26 ans a reçu le vote du public, décerné sur Twitter, ce qui lui a permis de devancer Wout Van Aert, vainqueur à Malaucène de l'étape du double Ventoux. Pour B&B Hôtels, arrivée sur le Tour de France en 2020, c'est une première récompense. Pas la plus prestigieuse mais elle permettra à un "Men in Glaz" de monter sur le podium à Paris.

