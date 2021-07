Quand Gaudu a-t-il perdu l'étape ?

Jean-Baptiste Duluc

Il me paraît évident que David Gaudu a commis une erreur en laissant filer Patrick Konrad dans le Col de la Core. Il estimait que c’était trop loin, et si la suite de la course lui a donné tort, il aurait pu gagner malgré tout, s’il n’avait pas commis une seconde erreur, qui lui a été fatale cette fois, dans le Portet d’Aspet. Alors que l’écart était monté à 40’’ dans la vallée précédente, le groupe Gaudu s’était rapproché au pied de l'ascension à seulement 20’’ de Konrad, lorsque l’Autrichien a décidé de partir en solitaire.

Le moment où Konrad a attaqué... et Gaudu n'y est pas allé

Le Français aurait dû bouger tout de suite pour combler l’écart avec le coureur de la Bora-Hansgrohe, mais il a voulu attendre les deux derniers kilomètres pour porter son accélération. A ce moment-là, l’écart était passé au-delà des 50’’ et il était déjà trop tard puisqu’il ne reviendra qu’à 18’’ au sommet. Le Breton aura donc bouché 32’’ sur le champion d’Autriche, bien plus que les 20’’ au pied. Mais à trop patienter, Gaudu a tout perdu. Tout le contraire de Konrad finalement.

Simon Farvacque

David Gaudu était, prétendument, l’un des deux meilleurs grimpeurs parmi les hommes susceptibles de gagner à Saint-Gaudens mardi, lorsque le peloton a fini par accorder son bon de sortie. Or il a laissé filer, presque en facteur, l’autre membre de ce duo de montagnards : Patrick Konrad, vainqueur du jour.

Gaudu a quant à lui terminé 9e. D’où l’impression qu’il a commis une erreur tactique au moment où Konrad a fait le jump du deuxième au premier groupe, à plus de 76 bornes de l’arrivée alors qu'il avait 48 secondes à boucher. Avec du recul, je pense qu'être si passif, ce n’était pas l’idée du siècle. Mais à l’instant t, je n’étais pas si péremptoire.

En revanche, j’ai eu l’impression que tout basculait… à la bascule, justement. Lorsque le groupe Gaudu-Colbrelli a échoué au sommet du Col de la Core à 9 secondes du trio de tête, dans lequel Konrad figurait donc. Il restait 68 km à parcourir. Mais dans la descente, l’écart a repris des proportions importantes. La messe était dite.

Pourquoi autant d'échappées gagnantes cette année ?

Simon Farvacque

Cela traduit une tendance du cyclisme. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, et même Tadej Pogacar, comme il l’a rappelé lors de son festival sur la route du Grand-Bornand… tous sont les stars du peloton. Et tous ne sont pas toujours enclins à se contenter de suivre les roues.

Des têtes d’affiche aussi offensives, cela contribue à grossir le nombre d’échappées gagnantes. Intrinsèquement. Mais cela donne également des idées aux autres coureurs, à mon avis. Un constat qui vaut surtout pour le début du Tour. Parce que depuis le départ de Van der Poel, c’est une autre raison qui me vient en tête.

Une entame de Grande Boucle aussi explosive, cela a eu de quoi fatiguer les organismes. Les quelques courageux qui parviennent à trouver la force de se porter à l’avant peuvent espérer que peu d’équipiers adverses soient en mesure de les rappeler à l’ordre.

Pour couronner le tout, sur les étapes de montagne, Pogacar a fait si forte impression, que ses rivaux ne veulent peut-être pas tout faire pour lui offrir l’opportunité de les aligner, bouquet à la clef. Aux baroudeurs d'en profiter.

Jean-Baptiste Duluc

50%. La moitié des étapes de ce Tour de France ont été remportées au terme d’une échappée, soit 8 sur 16. Si le chiffre ne sera pas forcément à Paris beaucoup plus élevé que les deux années précédentes (9), les échappées victorieuses sont à la mode cette saison, comme on l’avait déjà vu au Giro (11). Pourquoi cela ? A mon sens, cela tient avant tout à deux choses : à l’absence de réel patron dans le peloton et à un parcours, au moins sur le Tour, qui est favorable à cela.

Contrairement à ce qui pouvait être le cas aux époques Hinault, Indurain ou Armstrong, personne actuellement ne "maîtrise" le peloton. Comme l’évoque Simon, cela est dû en partie au changement des tempéraments des stars du cyclisme mais aussi à la surdomination de Pogacar. Le Slovène est un maillot jaune incontestable mais il n’agit pas forcément comme tel.

Il laisse filer quiconque n’est pas un danger immédiat et ne contrôle jamais l’écart (Tignes excepté). Et, vu sa force, personne ne veut l’aider pour se faire punir. Enfin, il ne faut pas oublier à mon sens que le parcours du Tour est très favorable aux échappées. A Andorre comme à Saint-Gaudens, au Creusot et même au Ventoux… On se doutait que le peloton ne contrôlerait pas.

Quelle étape Pogacar a-t-il cochée pour gagner en montagne ?

Jean-Baptiste Duluc

Gagner sur le Tour, Tadej Pogacar l’a déjà fait. Deux fois plutôt qu’une. Mais c’était à chaque fois en chrono. Le Slovène n’a jamais levé les bras sur la Grande Boucle et je pense que c’est un manque qu’il voudra combler - encore plus en jaune - d’ici les Champs, où il ne pourra pas compter s’imposer, pas plus qu’à Libourne. Reste les deux étapes pyrénéennes. Celle du col du Portet me semble plus favorable à cela que celle de Luz Ardiden. Si l'enchaînement Tourmalet-Luz Ardiden est un classique du Tour forcément prestigieux, la dernière étape montagneuse de la Grande Boucle est souvent un feu d’artifice, pas facile à contrôler pour une équipe.

Pogacar n’aurait pas forcément intérêt à y prendre le risque de se faire exploser, juste pour s’offrir une étape de prestige. En revanche, le Portet offrira un schéma plus classique avec une échappée qui partira sur le plat, deux cols pour user les organismes et une victoire qui se jouera dans l’immense ascension finale. Avec ses 16km à 8,5%, le Portet est le col le plus dur des Pyrénées et y gagner est toujours un accomplissement que Pogacar voudra sans nul doute réussir. D’autant qu’il serait le premier maillot jaune de l’histoire à s’y imposer.

Simon Farvacque

Au contraire de J-B, j’imagine plutôt Tadej Pogacar vouloir inscrire son nom au sommet d’une montée qui compte depuis plusieurs années dans le Tour, sans pour autant en être l’un des mythes. Luz Ardiden serait en ce sens plus clinquant. Mais ce n’est pas le principal argument qui me pousse à envisager un succès du Slovène jeudi, lors de la 18e étape.

Je le vois agir en gestionnaire mercredi. Faire un pas de plus (ou pas, d’ailleurs) sur la route d’un deuxième sacre de rang sur la Grande Boucle. Maintenir l’écart avec ses adversaires plutôt que de leur enfoncer la tête sous l’eau. Une ultime action qui pourrait bien arriver lors de la dernière lutte en montagne. En guise de point d’exclamation.

