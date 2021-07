A force de ne pas jouer le classement général, Guillaume Martin se retrouve à huit jours de l'arrivée à Paris à la 2e place. Derrière l'intouchable Tadej Pogacar, le "meilleur" de tous les autres, c'est lui, au plan chronométrique. Promis, il n'y pensait pas. Promis, ça ne l'intéressait pas. Mais échappée après échappée, le leader de l'équipe Cofidis a grignoté jusqu'à se hisser sur des hauteurs que pas grand-monde n'aurait pu imaginer. "C'est assez bizarre comme Tour pour moi", a-t-il résumé samedi à l'arrivée de la 14e étape à Quillan, où il a repris près de cinq minutes trente au peloton.

Alors, Martin et la Cofidis ont-ils bluffé tout le monde depuis le départ, jusqu'à endormir la concurrence ? Pas forcément. Quand il annonçait, et son patron Cédric Vasseur avec lui, que le général n'entrait pas dans ses plans, le Normand était sincère. Pour deux raisons. L'an dernier, il avait voulu jouer à la pédale avec les meilleurs et, après avoir longtemps tenu la distance, il avait coincé dans les Alpes en troisième semaine pour terminer à une 11e place un peu frustrante. Refaire le même Tour pour un résultat similaire, certes honorable mais assez anecdotique, non merci, a pensé Martin.

Tour de France Gesbert : "Plus de 100 km pour que l'échappée sorte, j'ai rarement vu ça" IL Y A UNE HEURE

Jouer le général... sans avoir voulu le jouer

Surtout, il y avait ce parcours du Tour 2021, avec, pour la première fois depuis plus de dix ans, un contre-la-montre installé dès la 5e étape. Le chrono étant sa grande faiblesse, il risquait de se retrouver distancé presque d'entrée de jeu. D'où cette approche radicalement différente, comme l'a expliqué Cédric Vasseur à Eurosport.

"On a été très réaliste, juge le manager de la formation nordiste. Avec ce contre-la-montre en première semaine, notre crainte c'était de voir Guillaume aborder la première montagne avec 5-6 minutes de retard, et c'est ce qui s'est produit. Psychologiquement, si on partait avec l'idée de jouer le général, en prenant une claque de 6 minutes, on savait que Guillaume allait marquer un petit peu le pas."

Paradoxalement, ce fut un mal pour un bien, ce chrono. Au pied des Alpes, Martin s'est retrouvé aux alentours de la 30e place au général, loin des meilleurs. Mais cela lui a ôté toute pression, tout en lui ouvrant des perspectives. Cédric Vasseur, encore : "On avait un discours différent avec Guillaume en disant 'On ne va pas s'occuper du général, et plus tu perdras de temps, plus tu auras des bons de sortie pour aller dans les échappées et tu vas te replacer au général'. Et aujourd'hui, on est deuxièmes." Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était bien vu de la part des Cofidis. Plutôt trois fois qu'une. En trois échappées, la dernière en date s'avérant la plus lucrative, Guillaume Martin s'est plus que replacé.

Martin, dauphin déconcerté : "C'est assez bizarre comme Tour..."

Je veux prendre des risques quand je le veux

S'il y a dans tout cela une part de calcul et de stratégie, incontestablement payante, l'opportunisme du principal intéressé est également à saluer. Le gros gain de samedi n'était ainsi pas franchement prévu, comme le confie Guillaume Martin. "C'est un peu particulier parce que j'avais dans l'idée de passer une journée tranquille dans peloton, dit-il. Mais j'ai eu cette opportunité de prendre l'échappée en milieu d'étape et je l'ai saisie."

Banco pour Bauke, jackpot pour Martin : le résumé de la 14e étape

A l'arrivée, le bénéfice a dépassé toutes ses espérances. Mais il est récompensé de son audace. "Pour l'instant, ça me réussit plutôt, constate le grimpeur tricolore. Je suis content de la manière dont Cofidis a couru et du tempérament agressif que j'ai pu montrer. C'est le Tour, parfois il faut avoir une attitude plus défensive, mais cette année je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je veux prendre des risques quand je le veux."

Une chose est sûre, les bons de sortie, c'est terminé pour lui. Si l'attitude des favoris samedi montre qu'il n'est pas encore considéré comme un danger direct, non seulement par Tadej Pogacar et son équipe mais aussi par les Uran, Carapaz et autres Vingegaard, plus personne ne le laissera bouger une oreille tant qu'il naviguera dans ces eaux-là au classement général.

Maintenant qu'il s'est replacé, peut-il se maintenir à flots et jouer le podium ? A la régulière, cela s'annonce tout de même difficile. Un élément ne trompe pas : dans les trois échappées qu'il a pu prendre, jamais Martin n'a été en mesure de jouer la gagne. "Je n'avais pas les cannes", a-t-il avoué samedi à Quillan. Il avait utilisé les mêmes mots le week-end dernier dans les Alpes. Au Ventoux, où il avait tenté de suivre les meilleurs, il avait fini par coincer, même s'il n'avait pas du tout sombré. Mais le menu pyrénéen est particulièrement corsé, avec Andorre samedi et, surtout deux terribles arrivées au sommet au col du Portet et Luz-Ardiden. Là, il faudra avoir les cannes. Sinon...

Le débat des RP : Martin peut-il rester sur le podium du général jusqu'à Paris ?

On n'a pas souvent dans une carrière l'occasion de travailler pour un coureur qui se bat pour un podium du Tour de France

D'autant que la belle médaille des sept derniers jours pourrait avoir un revers. A force d'attaquer pendant que les autres attendent leur heure pour s'expliquer, le Français a forcément laissé de la gomme. "Dans le final, j'ai eu un problème de déshydratation, j'étais sans force. J'espère que je vais bien récupérer et que je ne vais pas payer l'addition demain (dimanche). Mais ça va être une journée difficile pour moi avec tous les efforts consentis", a-t-il reconnu samedi soir.

Chez Cofidis, on promet de tout faire pour jouer des coudes. Pas question de lâcher comme ça. "Pour l'équipe, l'objectif reste de gagner une étape, mais pas forcément avec Guillaume Martin. Mais on ne laisse pas un podium du Tour de France, assure Cédric Vasseur. On n'a pas souvent dans une carrière l'occasion de travailler pour un coureur qui se bat pour un podium du Tour de France. Donc toute l'équipe sera derrière Guillaume."

Le dernier tiers de ce Tour sera peut-être trop dur et trop long pour le dauphin de Tadej Pogacar. Mais le simple fait de faire face à cette interrogation, est une bénédiction à ce stade de la course. "On a un Français qui est deuxième du classement général derrière Pogacar", insiste Vasseur, comme pour se convaincre de cette réalité à peine croyable. "Dans le cœur des Français, ajoute-t-il, Guillaume va monter en puissance." Le patron des Cofidis s'autorise même une pointe de rêve : "On va la défendre cette place, et si on peut l'améliorer, pourquoi pas ?"

"Dans le coeur des Français, Guillaume va monter en puissance" : Vasseur croit au déclic pour Martin

Tour de France Pacher : "Quand il y a Julian qui bouge on se dit toujours que c’est un gros mouvement de course" IL Y A UNE HEURE