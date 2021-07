Martin peut-il vraiment croire au podium ?

Jean-Baptiste Duluc

Lorsque l'on est 2e du classement général du Tour après 14 jours, croire en ses chances de monter sur le podium me parait évident. Bien sûr, je ne fais pas du Français le favori pour grimper sur la boîte à Paris. La faute à ce chrono de Libourne qui risque de coûter aussi cher au grimpeur de la Cofidis que celui de Laval (3'15" sur Pogacar et 1'30" sur Carapaz). Mais ce Tour est tellement débridé derrière Pogacar, qui gagnera l'épreuve sauf chute ou monstrueuse défaillance, que rien ne me semble impossible. D’autant qu’avec plus d’une minute d’avance sur tous les autres candidats au podium , Martin possède une marge qui pourrait compter au moment du chrono.

Elle ne suffira sans doute pas face à Vingegaard et Uran mais les deux hommes ne sont pas à l'abri d’être moins fort en troisième semaine. Après tout, le Danois n'avait encore jamais joué le général d’un Grand Tour et le Colombien a souvent coincé depuis trois ans. Bien sûr, Carapaz ou Kelderman seront aussi dangereux pour Martin, mais on n'oubliera pas que l'an passé, le Français avait jeu égal avec les cadors dans les Pyrénées et qu'il était 3e du général à la sortie du massif franco-andorro-espagnol. Preuve qu'il est capable de jouer avec les meilleurs lorsqu'il est en forme. Alors sait-on jamais. C'est encore improbable à ce stade mais, oui, Guillaume Martin doit croire au podium.

Raphaël Brosse

Je ne pense pas. Honnêtement, je crains même que Guillaume Martin ne soit déjà plus sur le podium dimanche soir, à l'issue de la 15e étape. Car le grimpeur de la Cofidis a laissé énormément d'énergie dans la longue échappée entreprise samedi, et qu'il n'aura peut-être pas suffisamment récupéré avant d'aborder le premier grand rendez-vous pyrénéen. Et puis, la meute des poursuivants n'est vraiment pas loin derrière. La moindre défaillance risque donc d'engendrer une dégringolade au général.

Mais même si le coureur de 28 ans tient tête aux meilleurs en Andorre, même s'il s’accroche à leurs roues durant toute la traversée des Pyrénées, il restera un écueil énorme : le contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion. Le protégé de Cédric Vasseur n'est guère à l'aise dans l'exercice chronométré, et son débours par rapport Rigoberto Uran et Jonas Vingegaard sera très certainement plus que conséquent. Rédhibitoire, en tout cas, pour espérer monter sur la boîte à Paris.

Jean-Baptiste Duluc

Lorsque l'on a les qualités que possède Julian Alaphilippe, chaque étape ou presque reste une opportunité de s'imposer. Mais, oui, le champion du monde a sans doute laissé filer sa plus belle opportunité sur cette fin de Tour ce samedi. Le terrain lui était parfaitement favorable, surtout au sein d’une échappée. Mais à force de trop donner, de vouloir être dans tous les coups, tous les jours, le Français manque de jambes au bon moment. Comme globalement depuis son succès le premier jour.

Et c'est finalement presque ça qui m'inquiète le plus pour la suite du Tour d'Alaphilippe. Depuis la 8e étape, le Tricolore passe à l'attaque quasi tous les jours, quel que soit le profil et pas toujours à bon escient. Il gaspille des forces qui pourraient lui servir sur les étapes d'Andorre et Saint-Gaudens, qui restent deux jolies opportunités de scorer une deuxième fois. Mais ses jambes ne sont pas toujours celles qu'il aimerait avoir. Et il ne sera pas forcément le meilleur grimpeur de l'échappée dimanche ou le meilleur sprinteur du groupe mardi. Alors qu'il était certain d'être le meilleur puncheur vers Quillan. C'est dommage.

Raphaël Brosse

Je ne suis pas aussi catégorique que Jean-Baptiste à ce sujet. Sur le papier, cette 14e étape avait effectivement tout pour plaire à Julian Alaphilippe. Malgré tout, je suis persuadé que ce n'était pas là sa meilleure chance de briller à nouveau sur ce Tour, deux semaines après sa victoire à Landerneau. Parce qu'elle arrivait un peu trop tôt, eu égard aux efforts consentis par le champion du monde sur les pentes du Mont Ventoux (mercredi) et en direction de Nîmes (jeudi). Difficile, dans ces conditions, d'avoir encore suffisamment de fraîcheur pour jouer la gagne samedi, sur un tracé casse-pattes au possible.

Après avoir tenté de s'extirper du peloton, le puncheur de Deceuninck-Quick Step s'est d’ailleurs vite ravisé et en a gardé sous la pédale. Certains l’imaginent se mettre en évidence dimanche, sur ses routes d’entraînement andorranes. Me concernant, je suis persuadé qu'il cherchera abattre sa plus belle carte mardi, entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens. Il y aura du relief, des cols sélectifs sans être trop difficiles pour lui et une belle rampe de lancement à quelques kilomètres de l’arrivée. Bref, tout ce qu'Alaphilippe aime.

Les favoris peuvent-ils lancer la grande bagarre avant Beixalis ?

Jean-Baptiste Duluc

J'aimerais beaucoup y croire, pour le spectacle et pour la possibilité de voir des écarts, mais je n'y crois pas une seule seconde. L'ascension du Port d'Envalira est certes longue et montera allègrement au-dessus des 2 000 m mais elle est terriblement roulante et la descente qui suit l'est tout autant. Y tenter sa chance en solitaire sera suicidaire pour un favori et aucun ne s'y aventurera.

Reste la possibilité d'y voir des attaques de grandes envergures. Mais je n'y crois pas beaucoup plus. Sur le papier, INEOS Grenadiers avait tout ce qu'il fallait pour se lancer dans les grandes manœuvres sur les pentes andorro-françaises mais elle est handicapée par les chutes et ne tentera sans doute rien.

Même constant pour Movistar, qui pourrait envoyer Valverde ou Lopez à l'avant pour servir de relais à Mas, mais l'Espagnol n'a jamais été un grand attaquant et son classement (9e) témoigne aussi de ses jambes actuelles. Sans oublier qu'UAE Emirates semble la plus solide en montagne. Non, vraiment, ne vous attendez pas à grand-chose avant la montée de Beixalis.

Raphaël Brosse

J'y crois, au risque de passer pour un idéaliste, un doux rêveur ou un naïf (au choix). Tout d'abord, parce que cette étape éprouvante dans les Pyrénées précède une journée de repos. De quoi inciter à passer à l'offensive, sans craindre de subir le contrecoup des ses efforts le lendemain. De plus, le Port d'Envalira a beau ne pas proposer des pentes aux pourcentages démentiels, son sommet se trouve à plus de 2 400 m d’altitude. Le manque d’oxygène risque d’occasionner des défaillances chez certains, et il serait dommage de ne pas chercher à en profiter.

Et puis, il faut avoir de la mémoire, se souvenir du petit moment de faiblesse de Tadej Pogacar mercredi, et se convaincre qu'il ne faudra, cette fois, pas attendre les 500 derniers mètres de l’ultime montée pour tenter de le mettre en difficulté. Le Slovène ne lâchera certainement pas prise sur les pentes roulantes de l’avant-dernier col. Mais les autres équipes peuvent essayer de l'isoler, avant que les leaders ne l'assaillent de toutes parts afin de l’obliger à se découvrir. Une tactique qui pourrait porter ses fruits un peu plus tard, dans le col de Beixalis.

