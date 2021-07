Etape 1 - Pancarte, chutes et Alaphilippe à l'heure

Une étape et déjà de gros dégâts. Sur les routes bretonnes, ce premier acte est marqué par deux chutes impressionnantes. A 45 kilomètres de l'arrivée, Tony Martin, en tête du peloton sur la droite de la route, heurte une pancarte brandie par une spectatrice mordant sur la chaussée. Cette "affaire" va défrayer la chronique tout au long de la première semaine

Chaos sur le Tour : Tony Martin heurte une pancarte, des dizaines de coureurs à terre

Aussi spectaculaire soit-elle, cette première chute va faire moins de dégâts que la seconde, qui survient à huit kilomètres du terme de cette étape . A nouveau, le jeu de dominos démarre dans les premières positions du peloton. Plusieurs candidats au général perdent un temps non négligeable, comme Richie Porte ou Miguel Angel Lopez. D'autres doivent abandonner, comme Cyril Lemoine, transporté à l'hôpital.

Julian Alaphilippe, lui, ne rate pas le rendez-vous qu'il s'est fixé. Dans la Côte de la Fosse-aux-Loups, le champion du monde prend tout le monde de court en attaquant de loin. Un risque, certes, mais qui s'avère payant. Personne ne le reverra. Il s'impose en solo, huit secondes devant Michael Matthews et Primoz Roglic, pour qui tout allait encore pour le mieux. Pour la troisième année consécutive, Alaphilippe goûte au maillot jaune

Le "Alaf' show" : Dans les pourcentages les plus forts, Alaphilippe a mis tout le monde d'accord

Etape 2 - Le début de l'ère van der Poelidor

A 26 ans, Mathieu van der Poel dispute son premier Tour de France. Son grand-père, Raymond Poulidor, avait débuté au même âge sur la Grande Boucle, pour en devenir une légende. Mais en 14 éditions, "Poupou" n'a jamais accroché le maillot jaune. Il suffit d'un week-end à son petit-fils pour y parvenir. Déçu par sa performance la veille, le colosse néerlandais rafle la mise en deux temps.

Une attaque dans la première ascension de Mûr-de-Bretagne, pour aller chercher les bonifications. Puis une seconde, dans la montée finale. Comme Alaphilippe le samedi, le coup de force de van der Poel laisse tout le monde sans réaction. Alaphilippe, trop juste, doit céder (déjà) son maillot jaune, qu'endosse MVDP au prix d'un formidable coup double. Très ému, il avoue avoir pensé à son grand-père , disparu fin 2019, en franchissant la ligne.

Le finish de la 2e étape : Quand Van der Poel met le turbo, personne ne peut lui résister

Etape 3 – Merlier et Alpecin au paradis, Roglic et Thomas au tapis

Les chutes, toujours les chutes. Sur un tracé 100% morbihannais entre Lorient et Pontivy, cette 3e étape va peser lourd sur le destin de ce Tour de France. Le chaos continue avec une succession de chutes, à l'image de Geraint Thomas. Le vainqueur de l'édition 2018 se relève et repart, mais il paiera cher sa chute dans les jours suivants.

Idem pour Primoz Roglic. Le Slovène tombe lui à dix kilomètres de l'arrivée environ. Dans l'affaire, il cède plus de 50 secondes sur son rival et compatriote Tadej Pogacar. En réalité, il perd bien plus gros que cela. S'il évite toute fracture, Roglic, cabossé de partout, va traîner sa misère jusqu'à ne pas prendre le départ de la 9e étape. Son Tour s'est arrêté là, sur le bitume du Morbihan.

Une grosse chute et de sacrés bobos : Roglic a déjà perdu gros

Si certains souffrent, d'autres s'éclatent. Non seulement les Alpecin-Fenix conservent le maillot jaune sur les épaules de Mathieu van der Poel, mais ils s'offrent en prime un second succès consécutif grâce à Tim Merlier, vainqueur d'un sprint en tout petit comité après toutes ces chutes. La dernière, dans l'emballage final, entre Peter Sagan et Caleb Ewan, entraîne l'abandon du second le soir-même.

Le carton entre Sagan et Ewan, Merlier emmené par VDP : l'arrivée d'une 3e étape animée

Etape 4 - Le grand retour du Cav'

Après le chaos de la veille sur la route de Pontivy et, plus généralement, trois journées déjà très éprouvantes, le peloton décide de pousser un (petit) coup de gueule. Pas de grève, mais un départ au ralenti et le pied à terre juste après le départ.

L'image forte : Le peloton a mis pied à terre pour afficher son mécontentement

La course reprend ensuite ses droits. Plus calme, sans chute catastrophique à déplorer. Et un scénario bien huilé pour une étape de plaine : une échappée de deux hommes, Pierre-Luc Périchon et Brent Van Moer, condamnés à être repris. Sauf que Van Moer, seul dans le final, va y croire jusqu'au bout. Le peloton joue avec le feu et ne reprend le Belge qu'à 150 mètres de la ligne !

C'est donc bien au sprint que se joue la victoire à Fougères et c'est un revenant qui lève les bras : Mark Cavendish, 36 ans, sevré de succès sur le Tour de France depuis 2016 (!), s'impose devant Nacer Bouhanni, déjà 3e la veille. Il revient à trois unités du record d'Eddy Merckx, alors que Mathieu van der Poel, lui, profite toujours de son maillot jaune.

Cavendish cinq ans après, Van Moer repris à 200m de la ligne : incroyable final sur la 4e étape

Etape 5 - Pogacar, le premier coup de semonce

Un contre-la-montre individuel en première semaine, c'était du jamais vu depuis 2008. Premier rendez-vous majeur pour les favoris, et un premier tour de force pour Tadej Pogacar. Non seulement le tenant du titre prend significativement du temps à tous ses adversaires pour le classement général, mais il se permet en prime de remporter l'étape, en devançant tous les purs spécialistes du chrono, comme Stefan Küng, qui doit se contenter de la 2e place.

Julian Alaphilippe, lui, fait partie des battus du jour . Tout comme Wout Van Aert. les deux hommes briguaient le maillot jaune, mais celui-ci reste sur les épaules de Mathieu van der Poel, qui sauve huit secondes sur Pogacar et prolonge son aventure en tête du classement général. Mais la prise de pouvoir de "Pogi" a déjà quelque chose d'inéluctable.

5e étape : L'arrivée de Tadej Pogacar, la fusée du chrono

Etape 6 - Cavendish bisse

Sans surprise, l'arrivée à Châteauroux sourit aux sprinters. Et dans ce domaine, le plus fort depuis le début de ce Tour, c'est le revenant Mark Cavendish. L'homme de l'Île de Man, revigoré depuis son transfert chez Deceuninck - Quick Step, s'impose devant Jasper Philipsen et Nacer Bouhanni, qui signe son troisième podium en trois sprints, mais sans jamais monter sur la bonne marche.

C'est le 32e succès de Cavendish sur le Tour, et son 50e sur les grands Tours. Le Britannique intègre un cercle très fermé puisque seuls Eddy Merckx (évidemment) et Mario Cipollin i l'y accompagnent. Aucun changement au classement général. Mathieu van der Poel endosse le maillot jaune à l'arrivée pour la 5e fois. Il n'aura pas perdu son temps sur ce Tour.

Cavendish en habitué, Bouhanni et Démare frustrés : l'arrivée de la 6e étape en vidéo

Etape 7 - Mohoric à la fête, Roglic à la peine

Une folle journée. Une de plus. Ce Tour 2021 semble ne jamais vouloir se reposer. Sur la route du Creusot, pour ce qui est la plus longue étape de l'épreuve depuis plus de vingt ans, une échappée fleuve se dessine rapidement. En son sein, le maillot jaune Mathieu van der Poel et le champion de Belgique Wout Van Aert. Ils font une superbe opération au classement général en consolidant leurs positions.

Mohoric triomphe en solo, Van der Poel et Van Aert inséparables : l'arrivée en vidéo

Etape 8 - Pogacar écrase tout

Un temps épouvantable, avec du froid et de la pluie de la première à la dernière seconde. Un rythme incroyablement élevé dans les deux premières heures de course. Puis trois cols de première catégorie à enchaîner. Dans la deuxième de ces trois difficultés majeures, le col de Romme, Tadej Pogacar décide de s'en aller. Richard Carapaz le suit brièvement, avant d'exploser. Le Slovène signe un incroyable numéro pour aller chercher le maillot jaune et creuser des écarts conséquents.

L'envol irrésisitible de Pogacar : A 32km de l'arrivée, l'accélération terrible du Slovène

Au sommet de la Colombière, à 15 km de l'arrivée, il lui manque 15 secondes pour basculer avec Dylan Teuns, seul survivant de l'échappée. Le Begle s'impose en solitaire au Grand-Bornand. Une nouvelle victoire pour l'équipe Bahrain Victorious. Mais de cette journée restera avant tout le show Pogacar , qui a sonné et écoeuré une concurrence au mieux à la peine, au pire à la dérive, à l'image de Geraint Thomas et Primoz Roglic, qui terminent au bout du gruppetto, à 35 minutes...

Teuns a résisté au retour incroyable de Pogacar : son arrivée en vidéo

Etape 9 - Journée dantesque, journée galère

Au bout de l'effort et dans les délais, Cavendish a fondu en larmes en passant la ligne

Parti à l'avant dans un groupe qui a un temps compté 43 unités, Ben O'Connor a été l'homme de la journée. A la lutte avec les Colombiens Nairo Quintana et Sergio Higuita, l'Australien d'AG2R Citroën les a essorés pour affronter seul les pentes de la montée vers Tignes. Vainqueur au sommet, il s'est replacé à la deuxième position du général derrière un Tadej Pogacar qui a accéléré dans le final pour protéger son maillot jaune. Coup double pour le Slovène qui a encore repris une trentaine de secondes à ses autres rivaux qui pointent désormais tous, à l'exception d'O'Connor, à plus de cinq minutes au général.

Après la destruction, la deuxième lame : Pogacar a encore fait mal à ses rivaux

