Cyclisme

Tour de France 2021 - Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) : "L'échappée va décider du scénario"

TOUR DE FRANCE 2021 - Entre un rapproché au général et la perspective d'une victoire d'étape, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) peut nourrir de réelles ambitions au départ de la 7e étape, ce vendredi entre Vierzon et Le Creusot. Mais le champion du monde sait que l'échappée détiendra les clés de la course.

00:00:54, il y a une heure