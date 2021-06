Au lendemain d'une journée à nouveau marquée par de très nombreuses chutes et de la casse dans le peloton, la rumeur d'une grève a circulé mardi matin. Finalement, les coureurs ont décidé de ne pas aller jusque-là, mais ils ont entamé la 4e étape en roulant au pas juste après le baisser de drapeau au kilomètre zéro, avant de mettre le pied à terre, notamment à la demande de l'Allemand Andre Greipel. Pas de grève donc, mais la manifestation claire d'un mécontentement.

C'est vrai, la 3e étape a été hors-normes, même à l'échelle d'un sport comme le cyclisme et sa dangerosité habituelle. "Cela fait 11 ans que je suis promais là 'était incroyable", avoue Nacer Bouhanni. "J'ai senti assez tôt hier (lundi) que la journée allait être compliquée, a expliqué de son côté Andre Greipel sur Eurosport mardi midi. Il y a beaucoup de choses à discuter. Hier, ce n'était pas la meilleure fin possible au niveau du parcours. La véritable arrivée aurait dû se situer 18 km avant, quand les routes sont devenues très étroites. Prendre les temps à 10 km de l'arrivée aurait été une solution".

Discuter, c'est aussi ce pour quoi plaide Vincent Lavenu. Le manager de l'équipe AG2R - Citroën demande un peu de calme et de hauteur. Il refuse notamment d'accabler les organisateurs pour le tracé de cette 3e étape. "Je n'irais pas jusque là, nous dit-il. C'est un ensemble d'éléments qui fait que nous avons beaucoup de chutes. Les aménagements routiers sont là pour une bonne cause, qui est de ralentir les automobilistes, mais pour le cyclisme c'est générateur d'accidents."

Caleb Ewan (le sprinter australien a chuté dans le sprint en s'accrochant avec Peter Sagan et a dû abandonner), ce n'est pas l'oreillette ou le parcours. Il faut analyser les éléments à froid et pas à chaud sous le coup de l'émotion. Il faut que l'UCI, les coureurs, les équipes se mettent autour d'une table. Il y a des choses à adapter. C'est la leçon d'hier (lundi). Elle montre qu'il y a des choses à faire évoluer dans les règlements." Mais, insiste Lavenu, les chutes de lundi sont, pour la plupart, dues à la course elle-même et à sa nature. "."

Mais Marc Madiot, lui, n'en démord pas. Dès lundi soir, le patron de l'équipe Groupama-FDJ avait tonné. "Ce n'est pas un coup de gueule, c'est un constat", a-t-il précisé mardi au micro d'Eurosport. Sur le fond, il n'a pas changé d'avis. Ce qui s'est produit lors de cette 3e étape est catastrophique : "Est-ce que vos enfants ont envie de faire du vélo en voyant ce qu'ils ont vu hier ? Moi j'ai un gamin, il ne veut plus faire de vélo. On ne donne pas une bonne image de notre sport. Moi j'aime le vélo. Le vélo, ce n'est pas un classement général qui se fait uniquement sur les chutes."

Mais que faire ? "Marc Madiot nous fait du Marc Madiot. Je ne suis pas aussi catégorique que lui", estime Jacky Durand. Pour le consultant d'Eurosport, on ne peut aller contre la nature du cyclisme. "Des chutes, il y en a toujours. Marc Madiot prendra avec son équipe le départ du prochain Paris-Roubaix et de toutes les classiques belges, et on sait qu'en prenant le départ de ces courses, on prend des risques, poursuit Jacky Durand. Si on aime le vélo, on sait qu'il y a une part de risque. Si on fait une dizaine d'années en amateurs et une quinzaine chez les professionnels, on sait qu'il y aura des situations délicates je ne connais pas de coureurs qui ne sont pas allés au sol et ne se sont pas cassés quelque chose."

Personne n'a de solution miracle mais la clé, à l'avenir, sera sans doute de poser les bases d'une discussion avec toutes les parties prenantes. A commencer par les coureurs. "On veut être entendus, plaide le sprinter italien de la Groupama-FDJ, Jacopo Guarnieri. Il faut le début d'une collaboration qui n'existe pas pour l'instant. Hier, ce n'était pas une étape typique du Tour de France. Je pense que certains choix peuvent être discutés. En 2021, le cyclisme devrait rechercher de belles victoires et pas des coureurs qui gisent au sol. Les gens veulent voir du spectacle. Les chutes ne font pas parti du spectacle."

