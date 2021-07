Cyclisme

Tour de France 2021 - Latour n'a pas été élu combatif du jour : "C'est comme ça..."

TOUR DE FRANCE 2021 - Pierre Latour (TotalEnergies) a surpris en se portant à l'avant de la course ce vendredi vers Carcassonne. Lancé dans un raid à trois, le grimpeur savait qu'il n'avait pas beaucoup de chance de jouer la victoire. Et en plus, aucun coureur de cette échappée n'a été élu combatif du jour. Un titre revenu à Quentin Pacher (B&B Hôtels).

00:00:50, il y a 2 heures