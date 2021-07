Pogacar va-t-il vraiment jouer la défense ?

Julien Chesnais

Interrogé après la 12e étape à Nîmes, le maillot jaune a déclaré qu’il comptait "plutôt courir de façon défensive, puisqu’on a vu sur l’étape du Mont Ventoux qu’il y avait plusieurs coureurs très forts dans le peloton." Il ajoutait que "tout peut arriver dans les Pyrénées" mais qu’il n'était "pas inquiet" vu sa marge importante au général.

Ça me parait un bon résumé de sa situation. Et je ne vois pas dans ces déclarations une tentative d’intox auprès de ses adversaires. Pour les cinq dernières étapes de montagne à venir, je le vois courir comme il l’a fait sur les hauteurs de Tignes. Dans la roue de ses adversaires, avant éventuellement d’attaquer si les jambes le lui permettent dans les derniers kilomètres du Portet ou de Luz-Ardiden, théâtre des deux dernières arrivées au sommet. Il se doit d’agir en gestionnaire. Mais si ses adversaires lui apportent une victoire d’étape sur un plateau, il ne se privera pas de la saisir avec le maillot jaune sur le dos, chose qu’il n’a encore pas réussi.

Christophe Gaudot

Comme le dit Julien, Tadej Pogacar n'a absolument aucune raison de courir de manière agressive. Sa situation avec cinq minutes d'avance sur tout le monde est très confortable. Cerise sur le gâteau, il a pris du temps à tous ses adversaires lors du premier chrono. Il n'a donc pas à s'inquiéter de ce côté-là. A part un coup de malchance, une chute ou un virus qui lui tomberait dessus, on ne voit, à vrai dire, pas ce qui pourrait l'empêcher de gagner ce Tour.

Je mettrais quand même un léger bémol à tout ça. Tadej Pogacar a été le plus fort quand il a pris la course en main, que ce soit au Grand-Bornand ou à Tignes. Moins quand il a subi comme au Mont Ventoux. Courir avec la volonté de faire mal et le faire avec celle de ne pas trop souffrir n'est évidemment pas la même chose. Attention à ne pas se mettre dans un état mental qui lui couperait les jambes au pire moment. C'est tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais si j'étais Tadej Pogacar, je mettrais un petit coup de collier sur l'étape d'Andorre dimanche pour être encore plus tranquille lundi sur la seconde journée de repos.

Quelle équipe fait le plus mauvais Tour ?

Julien Chesnais

INEOS-Grenadiers. En 12 étapes, la formation britannique n'a pas fait mieux qu'une 6e place (Carapaz à Malaucène) et n'a surtout plus les cartes en main pour remporter le Tour, son objectif initial. Elle semblait pourtant la plus forte des 23 équipes au départ de Brest. L'aventure a vite viré au cauchemar, trois de ses quatre flèches ayant disparu des radars du général dès la première semaine. Meurtris par les chutes, Thomas, Porte et Geoghegan Hart ne sont que l’ombre d’eux-mêmes et Luke Rowe a laissé ses copains à 7 en arrivant hors-délais sur la route du Ventoux.

Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) et Enric Mas (Movistar) / Tour de France 2021 Crédit: Getty Images

Carapaz est le dernier espoir de la bande. Mais il n’est même pas sur le podium provisoire, 4e du général à 5'33'' de Pogacar, 14'' d’Uran et 1'' de Vingegaard. L’an dernier, le Tour avait déjà mal débuté avec l’abandon de Bernal. Mais INEOS avait su sauver la face en remportant la dernière étape des Alpes à la Roche-sur-Foron, un doublé sublime d’ailleurs, Kwiatkowski devant Carapaz. Pourra-t-elle y arriver dans les Pyrénées ?

Christophe Gaudot

J'ai aussi pensé à la Movistar d'un Miguel Angel Lopez aussi malchanceux que à la rue physiquement depuis le départ du Tour de France mais je dois avouer que c'est la Groupama-FDJ qui m'est venue en tête d'abord. Attention, je n'oublie pas que la formation de Marc Madiot a elle aussi eu son lot de malchance via des chutes ou la maladie comme pour David Gaudu sur les pentes du Mont Ventoux mercredi. Une sale journée qui l'a mis hors jeu pour le Top 10 du général et qui, de fait, assombrit le bilan global.

Même avec un David Gaudu en fin de Top 10, comme c'était le cas avant mercredi, le Tour de Groupama-FDJ n'était pas bon jusqu'ici. Arnaud Démare était arrivé avec le statut d'un sprinter de classe mondiale. Il n'a glané qu'une 4e place. Sans un Tadej Pogacar exceptionnel, Stefan Küng aurait gagné le premier chrono, certes, mais les chiffres sont têtus. Et vu le niveau général des troupes, je doute que l'équipe puisse décrocher un succès d'ici Paris. Enfin, voir Démare et Guarnieri hors délais était franchement décevant.

Quelle étape ne faut-il surtout pas rater d'ici Paris ?

Julien Chesnais

Si l’arrivée au col du Portet est sans contestation la plus difficile des Pyrénées, j’ai bien peur que cette 17e étape ne se résume à une course de côte. Je m’attends à plus de spectacle, en tout cas sur la longueur, le lendemain lors de la 18e étape. L’enchaînement Tourmalet-Luz Ardiden, c’est du classique, mais c’est surtout du très lourd, avec zéro transition entre ces deux montées hors catégorie pour casser le rythme.

Il s’agira de la dernière étape de montagne, les favoris pourront se jeter à corps perdu dans la bataille dès le Tourmalet, sachant qu’il y aura une journée de plat le lendemain pour récupérer avant le chrono de Saint-Emilion. L’étape est courte (129,7 kilomètres), ce qui ajoutera aussi du dynamisme au départ de Pau. Pour moi, c’est vraiment la journée à ne pas manquer.

Christophe Gaudot

Voilà dix ans que le Tour de France n'est plus venu à Luz-Ardiden. Cet argument seul aurait pu me faire pencher en faveur de la 18e étape. Mais la découverte du Col du Portet en 2018 à l'occasion de la victoire de Nairo Quintana m'avait tellement plu que je n'ai pu faire autrement que de choisir la 17e tracée entre Muret et Saint-Lary-Soulan.

Cette étape a été joliment tracée par Thierry Gouvenou, le grand manitou du parcours. Si toute la première partie ne recèle pas de passage palpitant, le final s'annonce lui passionnant. Sur les 62 derniers kilomètres de l'étape, 32 sont en montées. Le reste, pratiquement seulement en descente. Peyresourde (13,2 km à 7%) et Val Louron-Azet (7,4 km à 8,3%) ne sont pas des monstres mais les pourcentages y sont difficiles et les descentes plutôt techniques. Et que dire du Portet ? Ses 16 kilomètres, sa pente moyenne à 8,7% et son sommet qui franchit les 2000 mètres ? Spectacle garanti.

