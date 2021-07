Vaut-il mieux un Tour à la Van Aert ou à la Vingegaard ?

Laurent Vergne

Ce n'est pas un choix entre la peste et le choléra, mais entre foie gras et caviar. Les deux têtes d'affiche de la Jumbo-Visma ont, chacune dans leur registre, réussi un Tour de France remarquable. Jonas Vingegaard était beaucoup moins attendu que Wout Van Aert et la façon dont le jeune Danois a assumé en cours de route ce rôle de leader pour lequel il n'avait été ni retenu ni préparé est épatante. Mais j'aurais été un peu plus enclin à pencher de son côté s'il avait assorti ses trois superbes semaines d'une "petite" victoire. En mode Poulidor, il a terminé deux fois deuxième en montagne et deux fois troisième sur les deux chronos.

C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal à ne pas "préférer" la course de Wout Van Aert. D'autant que le Belge a un grand mérite : il a surmonté un début de Tour frustrant. Entre le week-end pour puncheurs en Bretagne et le chrono de Laval, il avait tout pour casser la baraque dès les cinq premiers jours. Il est allé de déception en déception, se faisant voler la vedette par Alaphilippe, van der Poel et Pogacar.

Mais après ça, quel festival ! Non seulement le champion de Belgique a claqué deux étapes, mais ce sont deux parmi les plus prestigieuses : celle du Ventoux, et le dernier contre-la-montre. Dans sa carrière sur le Tour, Van Aert a désormais gagné sur le Tour sur un sprint massif, en haute altitude, et dans un chrono. Voilà pourquoi ses deux bouquets ont une valeur particulière, et que son Tour, à mes yeux, possède un relief encore supérieur à celui de son jeune coéquipier.

Christophe Gaudot

Jonas Vingegaard a-t-il pris du plaisir pendant trois semaines ? Parti pour épauler Primoz Roglic, il a été bombardé leader d'une Jumbo-Visma qui a rapidement dit adieu à ses rêves de succès final. Le jeune Danois (24 ans) s'en est très bien sorti et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Certes, son titre de dauphin de Pogacar ne dit pas tout de l'énorme différence de niveau entre les deux - il ne lui a pris du temps qu'une seule fois, lors du chrono de ce samedi -, mais ce n'est pas comme s'il avait été invisible.

Je comprends qu'on puisse penser qu'il n'a pas pesé sur la course. Son seul fait d'armes, quand il a lâché le maillot jaune au Ventoux, s'est finalement révélé être un coup d'épée dans l'eau mais il restera comme le seul à avoir fait flancher, ne serait-ce qu'un peu, Tadej Pogacar. Ceci ne suffira pas pour le faire passer à la postérité, c'est vrai. Il a plus forgé sa deuxième place en chrono qu'en montagne, c'est vrai aussi mais c'est surtout l'ultra domination de Pogacar qui l'a fait passer au second plan.

En somme, je résumerai la chose ainsi : si cette deuxième place devait être un "one shot", effectivement je choisirais plutôt le Tour de Van Aert. Si elle devait être le début de quelque chose, je n'hésiterais pas à pencher du côté de son coéquipier. Ce que je fais puisque j'y crois. On n'a pas fini de voir Jonas Vingegaard briller sur le Tour et on se souviendra que son histoire avec la Grande Boucle a débuté en 2021.

Quel Français a réussi le meilleur Tour ?

Laurent Vergne

Si j'étais cohérent, par rapport à ce que j'ai évoqué plus haut pour Van Aert et Vingegaard, la logique voudrait que je penche pour Julian Alaphilippe, l'unique Tricolore ayant levé les bras sur ce Tour. Un succès qui s'est, en prime, accompagné d'une journée en jaune. Sur le strict plan des résultats, personne, côté français, n'a fait mieux qu'Alaphilippe. Une étape et un maillot jaune, c'est au-dessus d'une place dans le Top 10.

Pourtant, je pense que Guillaume Martin a davantage réussi son Tour que le champion du monde. D'abord parce qu'il faut tenir compte des attentes. Alaphilippe est un coureur de classe mondiale, presque unique en son genre et en tout cas sans égal dans le paysage du cyclisme hexagonal. Vu le dessin de ce Tour de France, de son premier week-end surtout, une victoire d'étape, c'était presque le minimum.

Guillaume Martin (Cofidis) à l'arrivée de la 17e étape du Tour de France 2021, au sommet du Col du Portet Crédit: Getty Images

Non que ce soit simple de gagner sur le Tour, et être au rendez-vous aura été son grand mérite. Mais par la suite, il a parfois semblé se chercher un rôle sur ce Tour, attaquant dans tous les sens, quitte à griller des cartouches de façon pas toujours pertinente. A l'inverse, Guillaume Martin a, selon moi, exploité à 100% son potentiel. Il était peut-être moins fort physiquement que l'an dernier, mais en se montrant opportuniste puis accrocheur dans la dernière semaine, il a maximisé ce qu'il pouvait accomplir durant ces trois semaines. Même si je suis d'accord pour dire que, dans dix ans, on se rappellera sans doute davantage de la victoire d'Alaphilippe en Bretagne que de la 8e place du coureur Cofidis.

Christophe Gaudot

Comme en 2020 et contrairement à 2019 ou 2018, l'heure de gloire de Julian Alaphilippe sur ce Tour de France semble lointaine à l'heure de faire les comptes. Quand il a gagné à Brest pour prendre le premier maillot jaune, Primoz Roglic était encore entier, Geraint Thomas toujours un candidat au podium mais la somme d'événements survenus en première semaine ne doit pas la reléguer au second plan.

Une étape et le maillot jaune, c'est le minimum pour le champion du monde français mais quel minimum ! Avec son profil, Alaphilippe passe pour un coureur qui peut gagner partout. C'est on ne peut plus faux. Sur le Tour, sauf à avoir des jambes de feu, le Français joue battu en haute montagne. Un succès d'étape, au moins, par an depuis 2018, c'est énorme pour un coureur qui n'est ni sprinter, ni grimpeur. Philippe Gilbert, qui a un profil qui se rapproche de celui du Français, n'a gagné qu'une seule fois sur le Tour, Alejandro Valverde quatre.

Oui, Alaphilippe aurait peut-être pu doubler en courant de manière plus juste mais il s'est amusé, a quelquefois râlé, a beaucoup travaillé pour Cavendish. Bref, il a fait du Alaf'. Le Français donne parfois l'impression de courir plus pour se faire plaisir, comme au Ventoux, que pour cibler méthodiquement une ou deux étapes. C'est sa manière d'être. Je doute qu'il échangerait cette victoire avec le maillot de champion du monde sur le dos et ses trois semaines à se dépouiller pour un Top 10.

Faut-il arrêter de sacraliser le sprint sur les Champs-Elysées ?

Laurent Vergne

Peut-être est-ce le traumatisme du dénouement de 1989, mais je suis vacciné contre l'idée du contre-la-montre le dernier jour. Il y a 20 étapes pour faire la différence et, que ce dernier contre-la-montre soit placé le samedi ou le dimanche ne change rien. Si les organisateurs avaient placé un sprint ce samedi et un chrono dimanche à Paris, la face du Tour n'aurait pas été modifiée.

Bien sûr, la course ne débute vraiment qu'avec l'entrée sur le circuit final, mais pour tous ceux qui ont trimé pendant trois semaines et souffert dans l'ombre, souvent en silence, Paris est une fête. Je trouverais dommage de les en priver. C'est une libération, un soulagement, une récompense. Il y a un côté fête de fin d'année scolaire que je ne trouve pas désagréable, même si la répétition de certaines images, comme la coupe de champagne pour le maillot jaune (qu'il ne boit d'ailleurs jamais) est purement factice.

Par ailleurs, on sous-estime l'enjeu de cette dernière étape. C'est une véritable classique du sprint. Gagner sur les Champs, pour un sprinter, ce n'est pas rien. C'est même un succès d'un prestige assez inégalable, en tout cas sur un grand Tour. Puis ces images... Voir le peloton débouler au pied de l'Arc-de-Triomphe, ça n'a pas de prix. Et c'est autre chose que de faire défiler les coureurs un par un dans un contre-la-montre. D'autant que l'arrivée en début de soirée a contribué à magnifier ce dénouement du Tour. N'y touchons pas.

Christophe Gaudot

Cette année, les organisateurs sont chanceux. Non, le Tour de France 2021 n'a pas été le plus passionnant du XXIe siècle mais au moins sa dernière journée renferme une belle dose de suspense. Mark Cavendish y jouera sa 35e victoire et le record absolu sur les Champs-Elysées. De quoi donner un relief à une ultime journée qui en manque cruellement depuis quelque temps. Ce que je regrette le plus finalement, et paradoxalement peut-être pour certains, c'est ce parcours qui ne change pas d'un iota dans sa partie finale.

Je comprends les impératifs d'image pour l'organisateur, privé faut-il le rappeler, mais je me demande si un peu plus de liberté dans le tracé de l'ultime étape nuirait tant que ça au rayonnement du Tour ? Varier les parcours donnerait peut-être l'occasion aux coureurs de tenter des choses. Rien ne les obligerait mais au moins ils pourraient. Paris compte bien quelques raidards et un contre-la-montre de temps en temps, bien que sans doute rarement décisif, casserait la monotonie trop installée.

ASO a dynamisé sa première semaine, pourquoi ne pas en faire autant avec la dernière journée ? Pourquoi un coureur à quelques secondes du podium ne devrait-il pas tenter sa chance si le tracé lui correspond et qu'il a une (bonne) idée en tête. Je comprends que les coureurs méritent ce défilé et cette journée festive, je me demande juste si faire, vraiment, la course les dérangerait tant que ça.

