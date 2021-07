Verra-t-on un coureur français remporter une étape en 3e semaine ?

Raphaël Brosse

J’ai bien peur que non. Écartons d’emblée la possibilité de voir un Français triompher lors de l’une des trois dernières étapes, car aucun d’entre eux ne me semble être en mesure de dompter la meute sur un sprint massif (très probable vendredi et plus encore dimanche) et encore moins de l’emporter contre-la-montre (samedi). Pour les coureurs tricolores, tout va donc se jouer dans les Pyrénées. Or, s’ils ont souvent été entreprenants pour se glisser dans les échappées, ils sont aussi, systématiquement, tombés sur de meilleurs grimpeurs qu’eux.

Certes, l’étape de mardi entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens peut tout à fait convenir à un puncheur/baroudeur. Pourquoi, dès lors, ne pas voir Julian Alaphilippe doubler la mise après son succès inaugural à Landerneau ? Parce que je trouve que le champion du monde s’est dépensé sans compter, et surtout en vain, durant la deuxième semaine. Cette débauche d’énergie ne l’empêchera certainement pas de passer de nouveau à l’attaque dans les jours à venir. Mais elle risque de peser dans les jambes lorsqu’il s’agira de jouer la gagne.

Distancé dans le final, Alaphilippe est lucide : "Il n'y a pas eu photo"

Julien Chesnais

Je partage le pessimisme de Raphaël, mais je vais tenter de me faire l’avocat des Français. Alaphilippe est cramé ? Il va profiter du jour de repos pour se refaire la cerise, qui plus est à domicile avec femme et enfant. Les batteries rechargées, il trouvera un parcours sur mesure dès mardi - on a l’impression de dire ça tous les jours - avec trois cols moyennement difficiles et un final pour puncheurs, qui comprend une côte de 800m à 8,4% à 7km du but et une ligne d’arrivée tracée au sommet d’une butte de 500m à 7%.

Cette 16e étape est parfaite, aussi, pour Benoît Cosnefroy, à condition que le Normand retrouve sa forme de Tignes, et Quentin Pacher, s’il court enfin à l’endroit. Derrière, il restera le Portet et Luz Ardiden, deux rendez-vous pour grimpeurs. Cela représente deux parfaites opportunités de corriger le tir pour David Gaudu. Sans oublier Kenny Elissonde, épatant au Ventoux (2e), poids-plume qui fait un beau candidat pour le Portet, voire Guillaume Martin, si les favoris lui offrent un nouveau bon de sortie.

Le profil de la 16e étape : Trêve des favoris, jour des baroudeurs ?

Qui remportera le classement de meilleur grimpeur ?

Raphaël Brosse

Reconnaissons que Nairo Quintana a une belle tête de favori pour ce classement annexe. Néanmoins, on n’a pas vu le Colombien sur les pentes du Ventoux mercredi, et il a coincé dans le col de Beixalis dimanche, ce qui a mis en évidence ses limites du moment. Même s’il vendra chèrement sa peau, je ne vois pas Michael Woods récupérer la tunique à pois dans les Pyrénées. Quant à Wout Van Aert, il devra peut-être renoncer à cet objectif afin de se mettre au service de Jonas Vingegaard dans l’optique du classement général.

Ce maillot distinctif a ainsi, selon moi, de réelles chances de rester sur les épaules de Wout Poels. Le Néerlandais, qui a beaucoup progressé en montagne ces dernières années et a les coudées franches vis-à-vis de son équipe, devrait se glisser dans toutes les échappées sur les étapes pyrénéennes. Ce n’est certes pas le meilleur grimpeur de ce Tour, et je l’imagine mal lever les bras au sommet du col du Portet ou de Luz Ardiden. Mais sa régularité et son abnégation en font un coureur difficile à décramponner. Qui a amassé un joli pécule depuis le départ. Et devrait récolter encore beaucoup de points d’ici aux Champs-Élysées…

Michael Woods et Wout Poels

Julien Chesnais

On se raccroche à ce qu’on peut, mais la bagarre pour le maillot à pois fait plaisir à voir sur ce Tour où les enjeux sont désormais rares. Avant la dernière semaine, tout reste encore à jouer puisque le top 4 se tient en 10 points, Wout Poels (74 pts) menant la meute devant Michael Woods (66), Nairo Quintana (64) et Wout Van Aert (64), qui a révélé ce dimanche son envie de chasser ce classement annexe.

Nous tenons-là quatre cadors, chacun avec ses qualités. Mais à choisir, je penche pour Quintana. Sur les 145 points encore en jeu d’ici Paris, 80 seront à chercher sur les arrivées au Portet et Luz-Ardiden. Deux longues montées hors-catégorie où le Colombien est intrinsèquement meilleur que ses rivaux. De plus, Quintana s’est déjà imposé au Portet (2018), il y bénéficiera donc d’un petit avantage psychologique. Côté forme, il m’a rassuré par ses attaques tranchantes sur la route andorrane, malgré un léger passage à vide dans l’ascension de Beixalis. J’en fais donc mon favori pour le maillot à pois, qu’il avait déjà remporté en 2013.

Nairo Quintana et Julian Alaphilippe passent à l'attaque, en début de 11e étape du Tour de France - 07/07/2021

Quel sera le podium à Paris ?

Raphaël Brosse

Tout d’abord, partons du principe que Tadej Pogacar ne quittera pas la plus haute marche du podium . Pour ce qui est des deux autres, l’indécision règne et la lutte promet d’être des plus acharnées. Redevenu deuxième au détriment de Guillaume Martin, Rigoberto Uran sera, d’après moi, encore à cette place au moment d’arriver à Paris. Le Colombien a déjà vécu une situation similaire (2e en 2017) et semble être en excellente condition physique. Ses rivaux auront bien du mal à le faire craquer dans les Pyrénées et, quoi qu’il arrive, il pourra faire des différences sur le chrono girondin.

Jonas Vingegaard est lui aussi plutôt à son aise dans l’exercice individuel. Cependant, le coureur danois manque d’expérience. Il ne participe là qu’à son deuxième Grand Tour et n’a, bien sûr, jamais été en mesure de terminer sur la boîte d’une course aussi prestigieuse. Mentalement, la pression ne sera sans doute pas simple à gérer, ce qui pourrait occasionner une défaillance lourde de conséquences. Parmi les autres candidats, je pencherais plutôt pour Richard Carapaz, qui devrait être très offensif durant les jours à venir. Mon pronostic : Pogacar 1er, Uran 2e, Carapaz 3e.

Tadej Pogacar, Richard Carapaz et Jonas Vingegaard.

Julien Chesnais

Donnons d’emblée la première place à Tadej Pogacar. Sauf catastrophe, rien ne peut l’en priver. Il reste donc deux places à distribuer pour, à mon sens, trois candidats seulement. Chonométriquement parlant, Uran tient pour l’instant la corde, 14'' devant Vingegaard et 15'' devant Carapaz. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche , mais je pense que les positions resteront dans cet ordre. Carapaz, même s’il a la plus forte équipe, a beaucoup tenté depuis les Alpes, mais jamais il n’a repris du temps à ses rivaux. Pourquoi y arriverait-il enfin au Portet et à Luz Ardiden ? Il est moins fort en chrono que Vingegaard et Uran. Je le vois donc rester 4e.

Reste à départager le Danois et le Colombien pour la 2e place. Si les écarts restent figés d’ici le chrono de Saint-Emilion (31km), l’avantage est censé aller à Vingegaard, puisqu’il avait repris 4" à Uran à Laval (27km). Pour autant, je pense que l’expérience du leader d’EF, expert dans l’art de la gestion sur trois semaines, va faire la différence. Mon podium est donc celui-ci : Pogacar 1er, Uran 2e, Vingegaard 3e.

Pogacar : "On ne sait jamais ce qui peut arriver mais j'entame confiant la dernière semaine"

