Cyclisme

Tour de France 2021 - Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) : "J’en veux encore une"

TOUR DE FRANCE 2021 - Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a remporté sa 32e victoire sur le Tour de France, jeudi à Châteauroux. Le coureur de l'île de Man a devancé le Belge Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) et le Français Nacer Bouhanni (Arkea Samsic). Avec ses 32 succès, il n'est plus qu'à deux victoires du record d'Eddy Merckx et ses 34 victoires. Un record qu'il ne veut pas évoquer.

00:02:41, il y a 2 heures