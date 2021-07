On savait que l’échappée avait de grandes d’aller au bout ce vendredi mais personne n’aurait parié sur un scénario aussi fou sur cette étape marathon. Un groupe de 29 coureurs, dont le maillot jaune Mathieu Van der Poel, a mené la vie dure à un peloton qui ne les a plus jamais revus. Le plus fort dans les ascensions, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) s’est détaché en deux temps pour s’imposer en solitaire au Creusot, remportant ainsi sa première étape sur le Tour.

Mais l’information du jour est la grosse défaillance de Primoz Roglic (+3’48’’), lâché dans le Signal d’Uchon et qui a sans doute perdu le Tour. A la veille des Alpes, Mathieu Van der Poel conforte son maillot jaune.

Roglic dit adieu à la victoire finale : le moment où le Slovène a tout perdu

3 minutes d’avance pour Van Aert sur Pogacar

Merci messieurs ! Décidément, la première participation sur le Tour de France de Mathieu Van der Poel restera marqué par le sceau de sa folie et ses prises d’initiatives. Sur l’étape la plus longue de cette Grande Boucle (249,1km), le Néerlandais aura durement participé à une première heure exceptionnelle, marquée par une lutte pour prendre l’échappée qui aura duré plus de 60 kilomètres. Il aura fallu attendre la sortie de Bourges et un léger vent de travers pour voir se détacher un groupe de 29 coureurs de calibre international : le maillot jaune Van der Poel, le 3e du général Van Aert, le 11e du général Asgreen mais aussi le vainqueur de Milan-SanRemo Stuyven, Vincenzo Nibali ou Simon Yates. Un gros groupe que la formation UAE Team Emirates a vite pris en chasse, en vain.

Incapable de revenir, les équipiers de Pogacar se sont alors contentés de contrôler l’écart pour gérer l’avance de Van Aert mais aussi de Nibali. Un écart qui sera monté à plus de 7’ avant que l’accélération dans le final vallonné limite l’avance du champion de Belgique, qui reprend finalement 3’35’’. Une belle opération au classement général , à défaut d’une victoire d’étape à laquelle il s’attendait au départ. Mais les deux rivaux du cyclocross se sont tellement regardés qu’ils ont fini par s’enterrer derrière quatre hommes qui avaient anticipés. Parti au sommet de la côte de Château-Chinon (3e cat), à 88km de l’arrivée, en compagnie de Van Moer (Lotto-Soudal), Mohoric semblait parti pour un coup impossible mais le reste de l’échappée n’a jamais su s’organiser.

Mohoric triomphe en solo, Van der Poel et Van Aert inséparables : l'arrivée en vidéo

Roglic et Quintana ont explosé

Et, même si Stuyven et Campenaerts (Qhubeka NextHash) sont revenus avant le Signal d’Uchon, il n’y avait rien à faire face au champion de Slovénie, trop fort dans les ascensions. Après s’être isolé dans les pourcentages infernaux (18% au max) du premier col de 2e catégorie du Tour 2021, Mohoric n’a plus eu qu’à résister pour s’offrir en solitaire la première victoire de sa carrière sur le Tour. Un succès qui lui permet de réussir le Grand Chelem, après son succès sur la Vuelta en 2017 et sur le Giro en 2018, de s’emparer du maillot à pois mais aussi de se replacer au général, puisqu’il est désormais 4e (+3’01’’) et le meilleur Slovène au général. Mais tout n’a pas été rose pour la Slovénie.

Si les favoris étaient globalement partis pour se neutraliser, le Signal d’Uchon a tout changé puisqu’il a causé la perte de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic, + 18’37’’) mais aussi et surtout de Roglic. Distancé à 1,5km du sommet, le double tenant du titre de la Vuelta a tenté de limiter la casse, en vain. Pas attendu par ses équipiers, le Slovène concède 3’48’’ au Creusot et a déjà dit adieu à ses rêves de victoire finale. La journée aurait pu être encore pire pour la Slovénie avec l’attaque dans le Signal d’Uchon de Richard Carapaz. L’adversaire principal de Pogacar, surpuissant, a compté un temps plus de 40’’ d’avance sur le groupe des favoris mais ce dernier est revenu au meilleur moment, sur la ligne d’arrivée. Un coup pour rien pour l’Equatorien à la veille des Alpes, qui devraient rabattre les cartes. Maillot jaune depuis Mûr-de-Bretagne, Mathieu van der Poel aura – sur le papier - bien du mal à conserver sa tunique un jour de plus, avec seulement 30’’ d’avance sur Van Aert. Mais le Néerlandais ne cesse de nous étonner alors, sait-on jamais.

Une attaque vaine mais pleine de panache : Carapaz donne le ton avant les Alpes

