La première grosse étape pyrénéenne, courue entre Céret et Andorre-la-Vieille ce dimanche, a été fatale à Nacer Bouhanni. Tombé sur la route de Carcassonne vendredi et fortement diminué depuis, le coureur d'Arkéa-Samsic a en effet abandonné le Tour de France, deux heures environ après le départ de la 15e étape. Distancé et esseulé, le sprinter de 30 ans accusait plusieurs minutes de retard sur le peloton quand il a décidé de mettre pied à terre. Suivi de près par la voiture-balai, il n'avait presque aucune chance de rallier l'arrivée dans les délais.

Souvent placé mais jamais vainqueur (3e à Pontivy, 2e à Fougères, 3e à Châteauroux, 4e à Valence), le champion de France 2012 devra donc encore patienter avant d'espérer décrocher la première victoire d'étape de sa carrière sur la Grande Boucle. Son équipe, elle, ne compte désormais plus que trois unités : Nairo Quintana, Élie Gesbert et Connor Swift.

