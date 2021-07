Peter Sagan n'ira pas plus loin. Le sprinter de la Bora-Hansgrohe a expliqué, devant la presse à Nîmes, qu'il quittait le Tour de France ce jeudi matin. Après 11 étapes traversées sans réellement peser sur la course, le Slovaque, qui souffre du genou, a pris la décision de ne pas aller plus loin. C'est déjà le 29e coureur à quitter la Grande Boucle.

Sur ce Tour, Sagan n'a jamais fait mieux qu'une 5e place, à deux reprises, à Fougères puis à Châteauroux. Rien de significatif donc pour un coureur qui a déjà levé les bras à 12 reprises sur la Grande Boucle et qui a ramené sept maillots verts à Paris. Déjà battu en 2020 par Sam Bennett, il ne remportera pas le classement pas points cette année. Pire, il n'a pas été acteur du Tour. Alors qu'il devrait selon toute vraisemblance quitter Bora-Hansgrohe pour TotalEnergies la saison prochaine, le Slovaque a vécu son pire Tour depuis ses débuts.

Tour de France Pogacar est "resté calme" quand Vingegaard a attaqué : "C'était une bonne journée" IL Y A 17 HEURES

La Palette à Jacky : Pourquoi Ewan et Sagan sont tous deux allés au tapis

Tour de France "Le Tour est une vraie galère en ce moment" : Gaudu et la Groupama-FDJ dans le dur IL Y A 17 HEURES