Le podium est-il figé pour de bon ?

Raphaël Brosse

Je crois bien que nous tenons notre tiercé gagnant - et dans l’ordre - de cette 108e édition de la Grande Boucle. Sauf coup de théâtre majeur, Tadej Pogacar ne quittera pas son trône. Bluffant depuis le départ et plus encore à partir du moment où son leader, Primoz Roglic, a décidé de prendre la tangente, Jonas Vingegaard a toutes les chances de rester à la 2e place. Je croyais que le manque d’expérience du jeune danois risquerait de lui jouer des tours. Mais sa façon de gérer le final de cette 17e étape a balayé mes doutes pour de bon.

La pépite de Jumbo-Visma est en outre très à son aise en contre-la-montre, ce qui lui sera fort utile samedi. Reste Richard Carapaz, qui possède plus d'1'30" d’avance sur Rigoberto Uran (4e). Le Colombien est meilleur rouleur que l’Équatorien, mais il a montré toutes ses limites dans l’ascension du col du Portet et je l’imagine très mal lancer les grandes manœuvres pour se refaire la cerise jeudi. Au contraire, le récent vainqueur du Tour de Suisse pourrait profiter de l’enchaînement Tourmalet-Luz Ardiden pour se mettre à l’abri. De manière définitive.

Pogacar rend hommage à Vingegaard et Carapaz : "Ils étaient vraiment très forts aujourd'hui"

Jean-Baptiste Duluc

Pas encore. Tadej Pogacar va gagner le Tour de France, c’est une certitude, et Jonas Vingegaard sera, selon toute vraisemblance, son dauphin. Concernant la 3e place de Richard Carapaz, en revanche, ce n’est pas encore certain. L’Équatorien est clairement plus fort en montagne que la concurrence et notamment qu’Uran, désormais 4e, son rival dans la course au podium. Mais le grimpeur d’INEOS-Grenadiers aurait intérêt à ne pas se contenter de son avance actuelle.

Voir le Colombien récupérer du temps à Carapaz jeudi serait surprenant, et préoccupant pour le ce dernier, bien moins bon que le 2e du Tour 2017 en chrono. Oui, 1'34'' est une marge qui doit être suffisante pour le vainqueur du Giro 2019, qui n’avait même concédé la moitié à Laval. Mais Uran était un peu passé à côté ce jour-là. Si Carapaz peut enfoncer le clou en montagne, il ne devra pas s’en priver pour assurer le coup. Sous peine d’être sous pression jusqu’au bout.

"Le coup de la grimace, on connaît !" : L'analyse des RP sur le bluff de Carapaz

Qu’aurait pu espérer Gaudu sans sa défaillance dans le Mont Ventoux ?

Raphaël Brosse

Quand on voit David Gaudu aussi fringant sur les pentes du pourtant redoutable col du Portet, ce mercredi (4e), on ne peut qu’être tenté de déplorer sa terrible défaillance de la semaine dernière. Malade, le grimpeur de la Groupama-FDJ avait terriblement souffert dans la double ascension du Mont Ventoux, franchissant la ligne d’arrivée avec plus de 25 minutes de retard sur le vainqueur, Wout van Aert. À la suite de cet éclat conséquent, le Breton a changé sa manière d’aborder les étapes. Et je pense que cela s’est avéré être un mal pour un bien.

Certes, s’il avait été à son niveau habituel en Provence, le protégé de Marc Madiot serait sans doute encore un membre du Top 10. Mais il n’aurait probablement pas été en mesure de jouer le podium pour autant et, de toute manière, le deuxième contre-la-montre lui aurait coûté cher. Là, libéré de la pression du général, et bien moins surveillé par les favoris, Gaudu a pu se faire plaisir et montrer un visage offensif. Très actif, il s’est glissé dans des échappées ces derniers jours, ce qui lui a d’ailleurs permis de se replacer (11e). Et il ne lui manque, au fond, qu’une victoire d’étape pour effacer définitivement la moindre once de regret.

Gaudu a bien géré sa montée : "Je voyais les mecs exploser un par un..."

Jean-Baptiste Duluc

Il n’est jamais bon d’avoir des regrets en se demandant ce qu’il aurait pu advenir "si" les choses avaient été différentes. Et c’est encore le cas ici. Sans sa défaillance au Ventoux, liée à des soucis gastriques, David Gaudu serait sans doute dans le top 10 du général. Mais serait-il vraiment plus haut que la 9e place à laquelle il peut encore aspirer ? Je ne le pense pas. Certes, le Français de la Groupama-FDJ a été brillant sur les pentes du Portet, mais c’est un col qui correspond parfaitement aux qualités du Tricolore.

Surtout, il était dans un grand jour, ce qui n’était clairement pas le cas les jours précédents. Si le Breton avait toujours eu ce niveau, il n’aurait pas été lâché par Alejandro Valverde et Sepp Kuss dans Beixalis dimanche dernier en Andorre et aurait distancé Sonny Colbrelli mardi vers Saint-Gaudens. Ça n’a pas été le cas. Le Français fait avec les moyens qu’il a sur ce Tour et continue de semer des promesses pour le futur, par son attitude autant que par ses résultats, mais il n’aurait sans doute pas pu viser bien mieux au général que ce qu’il peut encore espérer. Alors, aucun regret à avoir.

Pogacar triomphe en patron, Gaudu tout près des meilleurs : l’arrivée de la 17e étape

Pogacar va-t-il encore collectionner les maillots distinctifs ?

Raphaël Brosse

Je ne le pense pas. Déjà bien rempli, le dressing de Tadej Pogacar ne devrait accueillir que deux tuniques supplémentaires dimanche soir, à savoir les maillots jaune et blanc. Je ne le vois en effet pas ravir le maillot à pois, qu’il avait emporté dans son élan en 2020. Ce n’est évidemment pas son maigre retard sur Wout Poels (11 points seulement) qui risque d’être de nature à freiner les ardeurs de “Pogi”. Surtout qu’il y aura de nombreuses unités à récolter jeudi, avec l’enchaînement de deux cols hors-catégorie (Tourmalet et Luz Ardiden) et une arrivée au sommet pour couronner le tout.

Soyons clairs : s’il le veut, le leader d’UAE Emirates peut aussi s’imposer dans ce classement distinctif. Sauf qu’à mon avis, il n’y tient pas plus que cela. Mercredi, après l’arrivée, il n’a pas manifesté un enthousiasme particulier à l’évocation de cette perspective. Son étape de prestige, il l’a remportée mercredi et ses coéquipiers, qui ont admirablement travaillé pour lui permettre d’atteindre cet objectif, ne devraient pas courir après les échappés jeudi. La bataille pour les pois risque donc de se jouer à l’avant, entre Poels et consorts.

Pogacar a été challengé, mais il tient son succès de prestige en jaune : le résumé de la 17e étape

Jean-Baptiste Duluc

Comme souvent avec l’ogre Tadej Pogacar , cela dépendra entièrement de lui. Il l’a démontré maintes et maintes fois depuis le départ du Tour de France : il est le plus fort en montagne. Même s’il n’a pas été aussi dominant qu’il le pensait , ou qu’il l’avait été dans les Alpes, le Slovène n’a jamais été en difficulté dans le col du Portet. Et il s’est imposé sans trembler. S’il compte remettre ça jeudi, personne ne pourra l’en empêcher. Un succès à Luz Ardiden, où les points seront encore doublés, lui assurerait très probablement le maillot à pois, Wout Poels devant passer en tête du Tourmalet et faire top 5 de l’étape pour sauver sa tunique.

Autant dire que je vois mal le Néerlandais réussir pareille performance si Pogacar veut gagner l’étape et le maillot à pois. J’ai tout autant de mal à imaginer le Slovène se battre absolument pour cela. Mais deux éléments me portent à croire qu’il y pense malgré tout. Déjà, il est allé chercher un point au sommet d’Azet mercredi, en faisant l’effort de devancer ses équipiers. Surtout, il pourrait rentrer dans l’histoire avec un deuxième doublé maillot jaune-maillot à pois. Il rejoindrait Fausto Coppi, Gino Bartali et Eddy Merckx comme 4e coureur de l’histoire du Tour à y parvenir deux fois. Alors sait-on jamais...

Le profil de la 18e étape : Tourmalet et Luz-Ardiden pour l'ultime bataille en montagne

