Cela fait deux semaines et demie qu’il ne ménage pas ses efforts. Depuis le Grand Départ de Brest, Richard Carapaz s’est souvent montré offensif, par ses initiatives individuelles ou en demandant à ses coéquipiers de se mettre à la planche. Jusque-là, cette tactique ne s’était néanmoins pas avérée payante. “Pour être honnête, je pense qu’il a trop souvent attaqué”, a même avoué à Cycling Weekly son coéquipier Michal Kwiatkowski mercredi, avant le départ de la 17e étape.

Alors, l’Équatorien a changé d’approche. Au lieu de jouer cartes sur table, il a décidé de ne pas montrer sa main. Et d’y aller au bluff. Quand l’explication entre costauds a commencé, sur les pentes exigeantes du col du Portet, le vainqueur du Giro 2019 s’est accroché aux roues de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard. Très vite, les trois hommes ont pris leurs distances vis-à-vis de Rigoberto Uran et consorts. Le Scandinave a mis du cœur à l’ouvrage, le porteur du maillot jaune l’a relayé bien volontiers. Le grimpeur d’INEOS-Grenadiers s’est, lui, contenté de suivre le rythme.

Tour de France Gaudu, un 14 juillet à la fête et une idée derrière la tête IL Y A 2 HEURES

"Le coup de la grimace, on connaît !" : L'analyse des RP sur le bluff de Carapaz

Pogacar et Vingegaard avaient flairé le mauvais coup

Il faut dire que Carapaz donnait l’impression d’être à bloc. Le visage barré par une grimace qui semblait en dire long sur sa souffrance, il n’a pas pris un relais, faisant comprendre à ses alliés de circonstance qu’il n’était pas en mesure de les aider. La comédie a duré un certain temps. Et puis, comme un diable sortant de sa boîte, l’ancien coureur de Movistar a placé une violente attaque, à 1,4 km de l’arrivée. Réactif, Pogacar ne l’a pas laissé filer. Un temps distancé, Vingegaard a lissé son effort pour revenir. Et les deux ont finalement franchi la ligne devant leur adversaire sud-américain.

Carapaz l'a joué à l'intox, mais ça n'a pas payé

Ni le Slovène, ni le Danois n’ont donc été piégés par le numéro d’acteur du natif d’El Carmelo. En réalité, l’un comme l’autre avaient vu clair dans son jeu. "Jonas m’a dit que Carapaz était en train de bluffer, a raconté le lauréat du Tour 2020 aux journalistes après avoir remporté l’étape. Je l’avais remarqué, c’est une tactique dans le vélo. Quand il a attaqué, je l’ai suivi et je me suis accroché à sa roue. Puis j’ai sprinté dans les 150 derniers mètres."

Pogacar rend hommage à Vingegaard et Carapaz : "Ils étaient vraiment très forts aujourd'hui"

À tous les coups, il va bientôt tenter une grosse attaque

"Il a joué avec nous", a abondé le jeune coureur de Jumbo-Visma, qui occupe maintenant la 2e place du classement général. "À chaque fois que nous regardions derrière, même quand tout allait bien, Carapaz faisait comme s’il souffrait beaucoup. Je me suis dit : 'OK, à tous les coups, il va bientôt tenter une grosse attaque'". Et c’est bien ce qu’il s’est passé. "Quand il a accéléré dans le dernier kilomètre, j’ai eu du mal à suivre, a ajouté Vingegaard. Mais heureusement, j’étais assez fort pour revenir et le battre au sprint."

S’il a peut-être été déçu de n’avoir pas réussi à duper ses rivaux, l’Équatorien n’en a rien laissé paraître. "Nous essayons d’atteindre le sommet mais, comme on dit, il y aura une revanche", a-t-il réagi sur Twitter, en promettant de retenter sa chance jeudi, vers Luz Ardiden. Il sait cependant, désormais, que grimacer ne lui permettra pas de tromper ses opposants.

Pogacar a été challengé, mais il tient son succès de prestige en jaune : le résumé de la 17e étape

Tour de France Les débats du Tour : Le podium est-il figé pour de bon ? IL Y A 2 HEURES