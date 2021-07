Il y a 24 heures, l'annonce d'une perquisition de police auprès de la formation Bahrain – Victorious avait jeté un froid sur le Tour de France. Pas grand-chose n'a filtré, mais on sait que l'opération a été menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, à l'initiative du parquet de Marseille. L'équipe, elle, est toujours en course, et ses coureurs ont disputé la 18e étape entre Pau et Luz-Ardiden comme si de rien n'était.

Si la communication officielle de l'équipe a été très encadrée ces 24 dernières heures, à coup de phrases comme "Nous sommes attachés au plus haut niveau du professionnalisme et à l'adhérence à toutes les exigences règlementaires", certains de ses coureurs se sont exprimés, notamment deux des plus en vue sur ce Tour 2021, Matej Mohoric et Sonny Colbrelli.

Bien sûr, ils n'ont rien trouvé puisque nous n'avons rien

"Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait des policiers partout, a raconté Mohoric jeudi. Il y en avait une cinquantaine (chiffre sans doute un peu exagéré selon les témoins d'autres équipes présentes dans le même hôtel). Ils parlaient à tout le monde. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont fouillé nos affaires personnelles, les bus, les camions. Ils ont pris les téléphones et ordinateurs de certains coureurs."

Matej Mohoric s'est également plaint du fait que les coureurs n'ont pas pu se faire masser comme prévu, et ont dû dîner dans leur chambre. "Bien sûr, ils n'ont rien trouvé puisque nous n'avons rien, a-t-il poursuivi. Ça ne me gêne pas qu'on fouille dans mes affaires parce que je n'ai rien à cacher. Je m'en fiche. Mais je trouve bizarre qu'en 2021 ils pensent encore qu'on fait quelque chose d'illégal."

Colbrelli et la théorie de la jalousie

Son coéquipier Sonny Colbrelli a également parlé à quelques médias anglophones jeudi en marge de la 18e étape. Pour le champion d'Italie, très en vue également sur ce Tour, à l'image de toute son équipe, il y a sans doute un lien de cause à effet entre le niveau affiché par la Bahrain – Victorious depuis le départ de Brest et l'opération menée mercredi soir dans le Béarn. Bahrain, irrésistible depuis le mois de mai, occupe la première place du classement par équipes du Tour de France. Elle a décroché deux victoires d'étape, par l'intermédiaire de Matej Mohoric (au Creusot) et de Dylan Teuns (le lendemain au Grand-Bornand).

Alors, les performances du Team dérangent-elles ? C'est en tout cas la théorie de Sonny Colbrelli, lui aussi très impressionnant pendant ce Tour 2021. Même si, rappelons-le, les autorités ont expliqué suivre ce dossier depuis plusieurs mois. Mais Colbrelli n'en démord pas. "La jalousie fait partie du jeu et de la vie, a estimé le sprinter-puncheur transalpin. Malheureusement, quelqu'un a déclenché la perquisition policière. Ils ont tout retourné pendant leurs recherches. Ils étaient corrects et gentils et je ne peux pas me plaindre. Ils n'ont rien trouvé."

L'équipe Bahrain Bahrain avait déjà épaté tout le monde les semaines ayant précédé le Tour de France, notamment à travers la 2e place de l'Italien Damiano Caruso sur le Giro ou encore les deux succès en montagne de l'Ukrainien Mark Padun sur le Dauphiné. La Bahrain - Victorious est par ailleurs une des neuf équipes engagées sur ce Tour de France 2021 à ne pas faire partie du Mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC, lancé en 2007 sur la base du volontariat.

