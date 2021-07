Pogacar va s’envoler… et creuser un écart jamais vu au XXIe siècle

C’est peu dire que Tadej Pogacar est dans un fauteuil . Avec 5'18" d’avance sur Rigoberto Uran, son dauphin au classement général, à l’issue de la deuxième semaine de course, le vainqueur du Tour 2020 peut envisager avec une certaine sérénité se succéder à lui-même, dimanche. Dans les prochains jours, il pourrait donc se contenter de gérer, en répondant aux attaques portées par ses poursuivants ou en les laissant grappiller quelques secondes tout au plus. Mais ce n’est pas ainsi que nous imaginons la dernière semaine de course du gamin de Komenda.

Tour de France Calmejane: "Si on veut moins chutes sur le Tour, il faut simplement enlever les oreillettes" IL Y A 6 HEURES

Sûr de sa force et conscient de sa supériorité, le Slovène aura l’occasion de donner libre cours à son tempérament offensif dans les Pyrénées. Surtout, il pourra profiter de l’une des deux arrivées au sommet, au col du Portet (mercredi) ou à Luz Ardiden (jeudi) pour s’envoler, seul, et décrocher une victoire de prestige avec le maillot jaune sur les épaules. Un tel succès lui permettrait de laisser une trace plus visible encore sur cette Grande Boucle 2021.

Si l’on ajoute à cela le chrono entre Libourne et Saint-Émilion (samedi), sur lequel il devrait être à son aise, le leader d’UAE Emirates a une réelle opportunité d’être sacré avec la plus grosse avance jamais constatée au XXIe siècle. En 2014, Vincenzo Nibali l’avait emporté avec 7'37" de marge sur Jean-Christophe Péraud. "Pogi" paraît en mesure de creuser un gouffre plus profond.

Pogacar : "On ne sait jamais ce qui peut arriver mais j'entame confiant la dernière semaine"

Il y aura deux Sud-Américains sur le podium à Paris

Jamais, dans toute la longue et riche histoire du Tour de France, il y a eu plus d’un coureur non-européen sur le podium du classement général final. Cette édition 2021 pourrait donc donner lieu à une grande première. Pour accompagner Tadej Pogacar sur la boîte, nous misons même sur un binôme sud-américain. Déjà 2e en 2017, Rigoberto Uran n’est certes pas un feu-follet, prompt à placer la moindre banderille dès que la route s’élève. Mais il est en grande forme, ne devrait pas perdre de temps sur ses rivaux dans les Pyrénées et, dans tous les cas, saura profiter de l’ultime contre-la-montre pour faire la différence.

Outre le Colombien, la lutte pour les places d’honneur concerne une demi-douzaine de prétendants , qui auront donc tout le loisir de s’expliquer en montagne et lors de l’exercice individuel. Les écarts sont minimes et Jonas Vingegaard, surprenant 3e, risque de pâtir de sa relative inexpérience à un moment ou à un autre. C’est pour cela que nous jetons notre dévolu sur Richard Carapaz. En embuscade (4e, à 1" du Danois), l’Équatorien bénéficie du soutien d’une formation INEOS-Grenadiers entièrement à son service, et sera à coup sûr très offensif dans les cols des prochains jours. De quoi lui permettre de viser un troisième podium en Grand Tour après le Giro 2019 (1er) et la Vuelta 2020 (2e).

Richard Carapaz et Rigoberto Uran Crédit: Getty Images

Alaphilippe va être le héros malheureux des étapes pyrénéennes

Victorieux à Landerneau lors de la 1re étape et éphémère porteur du maillot jaune, Julian Alaphilippe n’a pas ménagé sa peine depuis. Le champion du monde s’est glissé dans bon nombre d’échappées en deuxième semaine, tentant crânement sa chance lors de la difficile double ascension du Mont Ventoux ou, dès le lendemain, sur la route bien moins escarpée vers Nîmes. Le menu de la troisième semaine a tout pour lui plaire, et il y a fort à parier qu’on le revoie à l’attaque, sur une étape favorable aux baroudeurs-puncheurs (mardi) comme sur les deux suivantes, censées sourire aux grimpeurs.

Sauf que le coureur de Deceuninck-Quick Step risque de payer les nombreux efforts consentis jusqu’à présent et de tomber, à chaque fois, sur plus fort que lui. Le maillot à pois, qu’il avait ramené à Paris en 2018, semble également difficile à atteindre, puisque Wout Poels compte 54 points d’avance sur le Français. Seul éventuel lot de consolation pour "Alaf" : être élu super-combatif du Tour, ce qui lui permettrait de monter sur le podium à la fin de la semaine. S’il continue ainsi, on voit mal qui pourrait lui contester cette distinction honorifique.

Il voulait vraiment être devant : Alaphilippe a fait exploser Quintana en deux temps

La Groupama-FDJ va finir son Tour en beauté

Le Tour de France avait bien mal commencé pour la Groupama-FDJ, entre les abandons, l'arrivée hors-délais d’Arnaud Démare - qui n’a pas pesé sur les sprints massifs - et la méforme de David Gaudu, contraint de faire une croix sur le Top 10. Mais gageons que les dernières étapes redonneront le sourire à Marc Madiot et à ses protégés. Car même s’ils ne sont plus que quatre, les représentants de la formation au Trèfle peuvent espérer lever les bras au moins une fois durant les jours à venir.

Juste avant la journée de repos, Gaudu a pris la 7e place à Andorre-la-Vieille. Une performance rassurante quant à son état de forme et qui laisse penser que le grimpeur breton aura son mot à dire en milieu de semaine. Surtout s’il peut une nouvelle fois s’appuyer sur Bruno Armirail et Valentin Madouas, qui ont abattu un gros travail pour leur leader, dimanche, et qui pourraient bien récidiver. Et puis, il reste la carte Stefan Küng. Seulement battu par Pogacar à Laval, le champion d’Europe du contre-la-montre fera une nouvelle fois partie des favoris en Gironde, samedi.

Madouas : "On s'est fait plaisir à l'avant"

Cavendish battra le record de Merckx sur les Champs-Élysées

Vendredi, à Carcassonne, Mark Cavendish a égalé Eddy Merckx en décrochant une 34e victoire d’étape sur le Tour. Peut-il en remporter au moins une de plus et, par conséquent, devenir seul détenteur de ce prestigieux record ? Nous y croyons. Tout d’abord parce que le Cav semble en mesure de rallier l’arrivée des exigeantes étapes pyrénéennes dans les délais, même s’il devra s’employer pour y parvenir. Comme d’autres sprinteurs, il pourrait d’ailleurs être encore trop fatigué vendredi, ce qui laisserait une chance en or pour l’échappée de jouer la gagne à Libourne.

Dimanche, en revanche, le coureur de l’île de Man sera prêt. Parce qu’il aura pu récupérer lors du chrono de la veille. Et parce qu’il retrouvera les Champs-Élysées, terrain de jeu prestigieux où il a déjà triomphé en 2010, 2011 et 2012. Bien moins nombreux qu’en début de course, ses rivaux font pâle figure et savent très bien qu’ils auront le plus grand mal à faire dérailler le train de la Deceuninck-Quick Step. Enfin, faire tomber un tel record à Paris, le jour de l’arrivée du Tour, ça aurait quand même sacrément de l’allure.

Un sprint pour l'histoire : la victoire de Cavendish en vidéo

Tour de France Calmejane : "Je ne sais pas comment a fait Van Aert pour gagner sur le Mont Ventoux" IL Y A 6 HEURES