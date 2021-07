Glouton Tadej Pogacar. Quand il a accéléré sur les ultimes hectomètres de l'ascension de Luz-Ardiden, le maillot jaune ne pensait sans doute pas à ce maillot à pois, pas plus d'ailleurs mercedi au sommet du Portet. Non, Pogacar voulait simplement connaître le bonheur de lever une première, puis une deuxième fois, les bras ceint du maillot jaune. Conséquence cependant, il s'est offert, pour la deuxième année de suite, le classement de la montagne du Tour de France.

Au départ de l'étape, Wout Poels, l'ancien leader désormais deuxième, se savait sous la menace de plusieurs coureurs mais il craignait sans doute un peu plus le maillot jaune qui n'avait "qu'à" remporter l'étape pour être un candidat très sérieux. Ses onze points d'avance au départ puis ses 21 quand il a franchi le Tourmalet en 4e position n'ont pas pesé lourd face aux 40 pris par Pogacar au sommet de Luz-Ardiden.

Un ultime coup de fusil pour un nouveau triomphe : l'arrivée victorieuse de Pogacar

Comme Coppi, Bartali et Merckx

Le Slovène a profité du règlement qui stipulait que les points seraient doublés au sommet du deuxième passage au sommet du Ventoux sur la 11e étape puis sur les arrivées des 17e et 18e étapes. Dans le détail, Pogacar a glané 80 de ses 107 points sur deux sommets seulement. Pour ses 88 points, Wout Poels a lui dû se battre depuis deux semaines et l'arrivée en haute montagne de cette édition 2021.

Avec ses deux maillots à pois déjà dans la besace, Tadej Pogacar n'est déjà plus devancé que par Richard Virenque (7), Lucien Van Impe (6), Federico Bahamontes (6) et Julio Jimenez (3) au palmarès du classement du meilleur grimpeur. Il rejoint aussi ses illustres prédécesseurs Gaul, Coppi, Bartali et Merckx, tous à deux maillots à pois. A la vitesse où va le Slovène, il pourrait bientôt lorgner d'autres records de ces légendes. S'il assure son maillot jaune et son maillot blanc, ce qui semble extrêmement probable désormais et qu'il finit effectivement ce Tour, il validera un deuxième triplé jaune, blanc et à pois. Seuls Fausto Coppi, Gino Bartali et Eddy Merckx, encore eux, l'ont réalisé avant lui.

Le Top 5 du classement de la montagne

Coureurs Nombre de points 1. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) 107 2. Wout Poels ( Bahrain-Victorious) 88 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 82 4. Michael Woods (Israel-Start Up Nation) 72 5. Wout Van Aert (Jubmo-Visma) 68

